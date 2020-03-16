Во время вспышки коронавируса украинцы стали чаще использовать антисептики для рук. Некоторые брызгают средство во время прогулки на улице, похода в магазин, другие же распыляют антисептик через каждые 15 минут, веря в его спасительную защиту против Covid-19. Но так ли это?

Факты ICTV решили рассказать, как правильно дезинфицировать руки.

По возможности вместо антисептика использовать воду и мыло

Правильнее и безопаснее заменить использование антибактериального геля или спрея мытьем рук. Вода и мыло в разы эффективнее защищают от микробов, чем антисептик.

Если есть возможность помыть руки с мылом, то лучше сделать это, чем использовать антисептик. Правильное мытье рук с мылом не менее 20 секунд, во время которого хорошо вымываются все изгибы рук и ногти, лучше защищает от микробов и вирусов. Человек просто механически чистит руки, и все микробы уносятся с водой. При использовании антисептика человек просто пришлепывает микробы сверху раствором к рукам, — говорит стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

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На улице, в магазинах, ТРЦ антисептик — лучший друг

Если же нет доступа к воде с мылом, лишь тогда стоит использовать антисептик для рук.

Использовать антисептик стоит, когда ты гуляешь на улице, вышел в магазин, ТРЦ, и у тебя нет возможности помыть руки, — продолжает инфекционист.

В офисе антисептик использовать во время смены вида деятельности

На работе или в любом помещении, где много людей, антибактериальное средство необходимо использовать лишь во время смены рода деятельности, не чаще.

После того, как ты прикасался к телефону, столу или мышке общего пользования, вышел в коридор, сходил к коллегам, собираешься идти обедать, тогда стоит дезинфицировать руки. То есть во время перехода от фазы к фазе. Через каждые 15 минут натирать мышку, стол и руки не нужно. Это — бессмысленные действия, которые не дают дополнительной защиты, — подводит итог Вадим Аристов.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, как сделать антисептик в домашних условиях.