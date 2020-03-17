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Тоцилизумаб против коронавируса — что известно о препарате

В Италии нашли лекарство, которое помогает одолеть коронавирусную инфекцию. Это препарат тоцилизумаб (Tocilizumab).

Врачи в Неаполе протестировали его на больных коронавирусом пациентах, и лечение дало положительный результат. Ранее данный препарат для лечения тяжелобольных с коронавирусом использовался в Китае.

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Пока применение тоцилизумаба – всего лишь экспериментальное лечение. Он не является преператом, который используют в борьбе с коронавирусом. Поэтому не стоит бежать в аптеки и покупать его.

Тоцилизумаб как препарат относится к группе иммунодепрессантов. Используется при лечении артритов.

Имеет много побочных эффектов, среди которых инфекции верхних дыхательных путей, пневмония, со стороны ЖКТ гастрит и язвы ротовой полости, а также головная боль, зуд и сыпь на коже.

Напомним, в США первым добровольцам ввели вакцину против коронавируса.

Источники: repubblica.it, ncbi.nlm.nih.gov

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