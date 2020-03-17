В условиях распространения коронавируса антисептик для рук может защитить от смертоносного вируса и спасти жизнь.

Но несмотря на это, увлекаться антибактериальным гелем или спреем не нужно. Слишком частое применение антисептика может не спасти, а наоборот, подтолкнуть к заболеванию или вызвать нежелательные побочные эффекты.

В чем же вред антисептика?

Раздражение кожи рук

Частое использование антисептика может повредить кожу рук.

— Антисептики раздражают поверхность кожи. В их состав входит спирт, который сушит кожу. Из-за этого могут появляться микротрещинки, которые не что иное, как входные ворота для бактерий. Если у человека от природы сухая кожа, ему это будет неприятно и даже вредно, — говорит дерматолог Наталья Подколзина.

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Повреждение слизистых носа и горла

Во время частого использования антисептика можно повредить слизистые носа и горла. Это касается спреев.

— У слизистых носа и горла есть защитный слой. Его легко повредить, после чего он становится уязвимым для различных вирусов и бактерий, — объясняет стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

Аллергия

Спасительный антисептик может вызвать аллергию.

— В составе жидкости антисептиков не только дезинфектанты, но и другие консерванты, — продолжает Вадим Аристов.

Ненужная привычка

Ко всему этому после частого использования антисептика может выработаться ненужная привычка.

— Если слишком часто пользоваться антисептиком, можно непроизвольно выработать ненужную привычку. Это приведет к тому, что человек будет использовать его, когда нужно и когда не нужно. Или же наоборот, человеку надоест, и он забросит использование средства в первый же день, — подводит итог врач-инфекционист.

Напомним, ранее мы писали, как сделать антисептик в домашних условиях.