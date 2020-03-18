Тела умерших от заражения коронавирусом Covid-19 не несут угрозы заражения для живых людей.
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что вирус, вызывающий коронавирус, передается воздушно-капельным путем.
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— Тело само по себе не вызывает заражения, – отметил Линдмайер.
Он подчеркнул, что для работников похоронных служб угрозы заражения от погибших нет.
Ранее Факты ICTV писали, что в Италии в ближайшую неделю начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных.
Вакцину разработали итальянские ученые компании Takis. Ее получили на основании фрагмента генетического материала вируса.
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