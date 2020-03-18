Передается ли коронавирус через секс

Передача нового коронавируса половым путем не доказана, но передать вирус легко во время секса через поцелуи.
Об этом сообщил педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
— Вам придется очень постараться, чтобы в процессе полового акта не осуществить контакты слизистых оболочек верхней части вашего туловища.
То есть коронавирус легко передать через поцелуи. Уже сейчас в интернете пишут о позах, при которых можно избегать контактов лицо к лицу, — объяснил он.
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Комаровский также призвал дезинфицировать свои смартфоны, чтобы избежать заражения коронавирусом.
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К слову, Факты ICTV собрали и другие меры предосторожности, которые помогут не заразиться коронавирусом.