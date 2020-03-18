Фавипиравир: в Китае назван эффективный препарат от коронавируса

Исследователи в Китае утверждают, что японский препарат против новых штаммов гриппа Фавипиравир (также известен как Авиган) повышает эффективность в лечении нового коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом заявил глава Центра биотехнологий при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь.

По его словам, в клинических испытаниях Фавипиравира приняли участие 80 пациентов. Те 35 больных, которые принимали лекарство, вылечились спустя четыре дня, в то время как граждане, которым не давали препарат, побороли вирус за 11 дней.

Кроме того, практически у всех 35 пациентов заметно улучшилось состояние легких. Среди тех, кто не принимал Фавипиравир, лишь в 62% случаев были зафиксированы заметные улучшения в органах дыхания.

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Исследователи официально рекомендовали Фавипиравир, с момента выхода которого на рынок не было зафиксировано никаких побочных реакций, медикам для лечения коронавирусной инфекции.

К слову, в Италии в ближайшую неделю начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных.