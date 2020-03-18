Вскоре после заявлений президента Владимира Зеленского о введении новых ограничений в Украине из-за пандемии коронавируса Covid-19 некоторые жители страны начали паниковать.

В магазинах некоторых городов выстроились длинные очереди. Люди начали закупать продукты на недели вперед, чтобы лишний раз не выходить из дома.

Некоторые настолько боятся коронавируса, что запрещают выходить из дома своим родным и не пускают никого к себе.

Такие настроения связаны с тем, что многие воспринимают Covid-19 как болезнь со значительной смертностью.

Факты ICTV рассказывают о статистике смертности от коронавируса и дают сравнение с другими заболеваниями в Украине и мире.

Коронавирус и смертность

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 17 марта в мире было подтверждено 7 426 смертей, которые наступили в результате заболевания новым типом коронавируса.

Сейчас, по неподтвержденным ВОЗ данным, количество смертей возросло до 8 009. Но, подчеркиваем, эта информация пока не подтверждена.

За период распространения заболевания, который начался в конце 2019 года, смертность от него была относительно невысокой.

Первый большой скачок смертей зафиксировали 13 февраля, когда от коронавируса умерли 254 человека. После этого динамика смертности начала снижаться, что продолжалось до марта 2020 года.

Стремительный рост смертей от нового типа коронавируса стали наблюдать с 9 марта. Тогда за сутки зафиксировали 224 смерти.

В течение 14, 15, 16 и 17 марта в мире подтвердили 434, 343, 855 и 819 смертей соответственно. Такая ситуация связана со стремительным распространением Covid-19 по миру, особенно в странах Европы.

Хотя не нужно испытывать судьбу и нарушать карантин, на самом деле только около 5% случаев заболевания являются критическими. То есть несут наибольшую угрозу смерти.

Еще около 14% случаев коронавируса являются тяжелыми, а 81% — протекает в легкой форме.

По данным Китая, по состоянию на 11 февраля смертность среди различных групп людей по возрасту составляла:

0-9 лет — 0%;

10-19 лет — 0,2%;

20-29 лет — 0,2%;

30-39 лет — 0,2%;

40-49 лет — 0,4%;

50-59 лет — 1,3%;

60-69 лет — 3,6%;

70-79 лет — 8%;

80 и более лет — 14,8%.

Сейчас используется статистика из Китая, поскольку там была самая большая вспышка заболевания. Однако после введения ограничительных мер количество пациентов и смертельных случаев начали стремительно снижаться.

Стоит помнить, что вы автоматически не становитесь защищенными от вируса, если вылечились от него. Согласно данным издания Caixin, около 14% пациентов в китайской провинции Гуандун, которые выздоровели, повторно подхватили инфекцию.

Профессор Брюс Вай Ли пишет, что пока точные причины повторного заражения коронавируса неизвестны. Так, за время заболевания у людей мог не выработаться достаточно крепкий иммунитет, он мог быстро исчезнуть или же тип Covid-19 мог быть несколько иным.

Сейчас смертность от нового коронавируса в мире составляет около 3,7%. То есть он уже несет большую опасность, чем сезонный грипп, от осложнений которого ежегодно умирают около 0,1% больных.

Например, коронавирусы SARS-CoV и MERS-CoV имеют оценочный показатель летальности на уровне 10% и 34% соответственно.

Если сравнивать с недавними вспышками болезней, то у Covid-19 далеко не самая большая смертность. Например, во время вспышки Эболы в 2013-2016 годах показатель летальности составил около 40%.

Причины самой большой смертности



За 2017 год, статистика за который сейчас является наиболее полной, в мире от различных заболеваний и чрезвычайных событий умерли 56 млн человек.

Среди причин смерти на первом месте — сердечно-сосудистые заболевания. Они вызвали 17,79 млн жертв.

Наибольшее количество смертей по указанной причине наблюдается в возрастной категории от 15 лет и старше.

На втором месте рак. За 2017 год он стал причиной 9,56 млн смертей в мире.

От него не застрахована почти ни одна возрастная категория людей — рак часто становится причиной смерти в возрасте от 5 лет.

Третья ступенька за респираторными заболеваниями. Они стали причиной смерти 3,91 млн человек и поражают преимущественно людей в возрасте от 50 лет.

На четвертой и пятой строчке находятся инфекционные заболевания, которые поражают нижние дыхательные пути (2,56 млн), и деменция (2,51 млн) соответственно.

На этом фоне 7,4 тыс. случаев смертей от Covid-19 выглядят уже не так страшно. Опять же, это не значит, что можно пренебрегать своей безопасностью.

С 1990 года самой частой причиной смертей остаются незаразные заболевания (73,41%), количество которых только возросло.

Заразные заболевания тоже весьма опасны (18,57%), но не настолько. От травм, причиненных в результате чрезвычайных событий, ежегодно умирает наименьшее количество людей (8,02%).

Если обратить внимание на то, что причиной смерти многих людей за 50 являются именно респираторные заболевания, и сравнить со статистикой коронавируса, то можно сделать вывод, что большинство жертв заболевания не выходят за рамки нормы.

От чего умирают в Украине

Больше всего смертей в Украине за 2017 год были вызваны:

сердечно-сосудистыми заболеваниями (427, 3 тыс.);

раком (96 тыс.);

деменцией (34,9 тыс.);

заболеваниями, связанными с пищеварением (30,5 тыс.);

заболеваниями печени (20 тыс.).

От респираторных заболеваний в Украине ежегодно умирают около 11,3 тыс. граждан.

Смертность в Украине также имеет определенную зависимость от возраста. Чем он больше — тем больший процент смертей.

В возрасте до 15 лет — менее 1%, 15-49 лет — 12,17%, 50-69 лет — 29,23%, более 70 лет — 57,83%.

Сейчас заражение коронавирусом в Украине не носит массовый характер и не подошло даже близко к самым низким причинам смерти, которыми в 2017 году стал терроризм (40 случаев).

Однако стоит вспомнить о том, что с момента выявления первого случая коронавируса в Украине не прошло и месяца. Сегодня в нашей стране зафиксировано 14 случаев инфицирования, два из которых стали летальными.

Умерла 71-летняя женщина в Житомирской области и 33-летняя пациентка в Черновицкой области.

Президент Владимир Зеленский в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что сейчас ситуация с распространением коронавируса намного лучше по сравнению со многими другими странами мира.

В Украине принимают все меры с целью недопущения возникновения новых случаев заболевания.

Сейчас ситуация с пандемией коронавируса уже достигает уровней пандемии так называемого свиного гриппа (H1N1). Общее количество больных меньше, но количество жертв уже превысило показатели гриппа.

Тогда в Украине не вводили столь жесткие ограничения. На карантин закрыли девять областей, а среди людей распространялось множество слухов.

Рано сравнивать эти две пандемии, но можно сказать, что уже проводится намного лучшая работа по опровержению мифов и слухов о заболевании.

Чего ждать от пандемии коронавируса

Сегодня никто из ученых не берется точно сказать, каких масштабов достигнет пандемия коронавируса, поскольку инфекция мало исследована. Существует мнение, что Covid-19 еще не показал свою настоящую угрозу.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что ситуация будет ухудшаться даже несмотря на то, что большинство стран вводят ограничительные меры.

Как «ухудшится» ситуация, пока неизвестно. Согласно предварительным анализам, без ограничительных мер заболеет большее количество населения, но пандемия продлится меньше.

А введение ограничений будет способствовать тому, что заразится меньшее количество людей, но существует вероятность того, что пандемия будет немного длиннее.

Профессор Габриель Леун из Гонконгского университета считает, что около 60-80% населения мира может подхватить Covid-19, если его распространение не будут контролировать.

И даже если смертность от вируса будет оставаться низкой, число жертв все равно будет весьма значительным. Оптимистичные прогнозы говорят о 15 млн жертв, пессимистические — около 68 млн смертей.

Китайские врачи также говорят о том, что Европа продолжает повторять их ошибки. Одна из них — работа с пациентами без защитных костюмов.

Также в Европе должны научиться брать анализы на коронавирус при малейшем подозрении. Такие проблемы создают опасность большего инфицирования.

Из-за нехватки информации государства могут только вводить меры для уменьшения распространения заболевания, что сейчас происходит, в частности, в Украине.

Граждане могут только оставаться дома, чтобы максимально предотвратить заражение, не паниковать и трезво смотреть на ситуацию.

Владислав Бомбела