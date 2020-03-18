Медицинская маска своими руками - как сделать

После объявления ВОЗ пандемии Covid-19 проблема защиты от коронавируса только обострилась. Медицинская маска становится редкостью в украинских аптеках, и часто из-за этого люди боятся выходить на улицу.
Посредники в интернете предлагают заоблачные цены за когда-то дешевый способ защиты от вирусов.
Медицинская маска своими руками изготавливается всего за несколько минут, а материалы для их изготовления точно есть в каждом доме.
Как сделать медицинскую маску?
Марлевая маска
Что нужно:
- марля (90 х 60 см);
- вата (15 х 15 см, толщиной 1 см);
- ножницы.
Изготовление:
В марлю заворачиваем вату в три слоя, верхний и нижний край аккуратно подворачиваем. После подрезания марли по краям получаем две пары масок.
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Бинтовая маска
Что нужно:
- бинт (7м х 14 см);
- вата (14 х 14 см, толщиной 1 см);
- ножницы.
Изготовление:
В 60 см отрезок бинта заворачиваем вату в четыре слоя, края подворачиваем. Остатки бинта понадобятся для завязок: разрезаем вдоль 80 см бинта и заворачиваем трубочкой, а потом протягиваем их в нижней и верхней частях маски.
Бумажная маска
Что нужно:
- бумажное полотенце;
- 2 канцелярские резинки;
- канцелярский степлер.
Изготовление:
Бумажное полотенце складываем «в гармошку», а по краям кладем резинки — они будут держать маску на лице. Загибаем края на 1 см и скрепляем с помощью степлера. Во время скрепления проследите, чтобы резинки не порвались.
Мнение медиков
Экс-министр здравоохранения Уляна Супрун убеждена, что действенность медицинских защитных масок слишком преувеличена. Вместо этого она предложила инициативу — респираторы.
— В отличие от масок, через респиратор осуществляется фильтрация мелких частиц (которые могут оставаться в воздухе в течение длительного периода времени). Дизайн респираторов предусматривает плотное прилегание к лицу (чего нет при использовании масок, и это способствует потоку воздуха через края).
Степень функциональной способности респиратора фильтровать воздух можно определить по специальной маркировке на нем (чего нет у масок), — написала Супрун в своем блоге.
Британский эпидемиолог Джейк Даннинг также выразил сомнения в целесообразности использования масок во время пандемии.
— Есть мнение, что маски действительно защищают. На самом деле мы имеем очень мало свидетельств их пользы вне стен больницы, — пояснил ученый.
Напомним, в Украине зафиксировано три случая инфицирования коронавирусом. Факты ICTV рассказывали самое важное, что нужно знать о коронавирусе Covid-19 — его происхождении, симптомах, инкубационном периоде и когда разработают вакцину.