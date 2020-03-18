Вакцина от коронавируса: в ВОЗ сообщили о начале испытаний

Ученые начали первое тестирование вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус во время брифинга.

— Первое испытание вакцины началось всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение, — заявил он.

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Гебрейесус отметил, что всего в мире известно более чем о 200 тыс. случаев заражения коронавирусом и 80% из них находятся в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«WHO continues to call on all countries to implement a comprehensive approach, with the aim of slowing down #COVID19 transmission and flattening the curve. This approach is saving lives and buying time for the development of vaccines and treatments»-@DrTedros #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2020

Напомним, число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире превысило 212,7 тыс. человек.