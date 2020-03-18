В связи с ажиотажем, который происходит во всех городах Украины, купить антисептик для рук становится все все сложнее.
Более того, даже просто найти в аптеке спирт тоже стало сложным испытанием.
Мы подготовили для вас рецепт, как сделать антисептик для рук без спирта в домашних условиях.
Ингредиенты:
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- 50 мл воды;
- 50 мл спиртовой настойки (ромашки, календулы);
- 30 мл глицерина;
- 5 капель эфирного масла лимона.
Приготовление:
Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать и поместить в бутылку.
Спиртовая настойка уничтожит микробы, глицерин смягчит руки, а эфирное масло даст приятный запах.
Напомним, врач-инфекционист рассказал, как правильно пользоваться антисептиком.
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