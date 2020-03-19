Нужно ли носить защитную маску?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует пользоваться медицинскими защитными масками людям с симптомами респираторных заболеваний: речь идет о кашле, насморке, проблемах с дыханием.
Польза от масок, которые для защиты используют здоровые люди, не доказана. Некоторые медики утверждают, что ношение масок только создает чувство защищенности. Из-за этого многие люди игнорируют другие, более действенные защитные меры.
Как правильно носить маску?
В ВОЗ составили пошаговую инструкцию, как правильно пользоваться медицинской маской.
- Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот. Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу.
- Не прикасайтесь к лицу и маске во время использования.
- Если маска стала влажной, немедленно снимите ее.
- После использования аккуратно снимите маску с помощью резинок, не касаясь тканевой части маски.
- Не трогайте использованную маску — ее нужно выбросить в мусор. Если случайно дотронулись — обязательно помойте руки с мылом.
Сколько раз можно использовать одну и ту же маску?
Абсолютно все медицинские маски являются одноразовыми.
ВОЗ уверяет, что повторное использование маски не только не защитит от вирусов, но и спровоцирует появление инфекции в организме.
Чем можно заменить маску?
Еще с советских времен, когда в большинстве сфер преобладал дефицит товаров, защитные маски делали из подручных материалов. Речь идет о марле, хлопке, бинте и даже бумаге.
ВОЗ предупреждает — ни в коем случае нельзя считать самодельные маски полноценной защитой против инфекций.
Элементы одежды — теплые свитера с высоким горлом, длинные шарфы — также не защитят от вирусов. Однако, находясь в людном месте без маски, лучше перестраховаться и прикрыть лицо.
Я точно заболею, если не буду носить маску?
Несмотря на повышенный интерес к маскам, их нет в списке первых рекомендаций ВОЗ по защите против коронавируса.
У вас мало шансов заболеть, если:
- регулярно будете мыть и очищать антисептиком руки;
- будете избегать людных мест и соблюдать социальную дистанцию;
- постараетесь не касаться лица;
- будете помнить о правилах респираторной гигиены.
Последний пункт — самый важный. Во время кашля или чихания обязательно прикрывайте лицо салфеткой, а после этого обработайте руки антисептиком или водой с мылом.