На сколько дней хватит запаса масок для больниц в Киеве

Запаса медицинских масок в Киеве хватит на 7-10 дней. Недостаточное количество медицинских масок обусловлено тем, что ранее из Украины их вывезли десятки тонн.

— Единственное – сейчас мы нашли несколько производителей, которые перестроят производство и обеспечат какую-то часть города масками. Прежде всего тех, кто контактирует с большим количеством людей. Просто на все это нужно время, — заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Маски из стратегических запасов отправляются в больницы, однако их хватит максимум на 10 дней.

Ранее Факты ICTV писали, что во время встречи премьер-министра и президента Украины с производителями масок был подписан меморандум о новых поставках. 20-21 марта ожидается, что и хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях.