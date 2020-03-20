Последние данные из многих стран мира подтверждают информацию, что коронавирус Covid-19 действительно несет наибольшую угрозу для пожилых людей, однако из-за этого молодежь начала расслабляться.

Несмотря на введение ограничений и карантина во многих странах мира продолжают ходить в рестораны, кино и тому подобное. Некоторые магазины, которые занимаются продажей специализированных товаров, отказываются закрываться, поскольку не видят большой опасности и пытаются «обойти» закон.

И в Украине эта ситуация стоит особенно остро. Несмотря на введение национального карантина и призывы как можно реже выходить из дома, ежедневно на улицах можно увидеть сотни людей, которые используют это время для того, чтобы ходить на прогулки, гулять с друзьями.

Конечно, сейчас в Украине наблюдается несколько лучшая ситуация, чем в других странах Европы, но нельзя пренебрегать своей безопасностью

Факты ICTV рассказывают, кто и как часто болеет новым типом коронавируса и как болезнь распространена в мире.

Болеет ли молодежь коронавирусом

Информация со всего мира подтверждает, что самая большая опасность от коронавируса у пожилых людей, однако молодые люди подхватывают заболевания так же часто.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США опубликовали статистику заболеваемости по состоянию на 16 марта. Согласно ей, с 12 февраля более 20% случаев заболевания приходились на возраст 20-44 года.

Уровень госпитализации во время заболевания коронавирусом действительно самый высокий в возрастной группе 65-74 года. Однако сразу после нее идет категория 20-44 года.

Хотя смертность в этой группе все еще остается невысокой, примерно в 2-4% случаев врачам приходится переводить пациентов в отделение интенсивной терапии.

Недавно в Китае начали более детальное рассмотрение вспышки заболевания. Сейчас исследование находится на ранней стадии, но даже из него следует, что угроза заболевания у молодого поколения достаточно высока.

Из более 80 тыс. случаев инфицирования 2 143 приходились на детей. Большинство заболеваний коронавирусом проходили в легкой форме.

А в Италии 1,2% заболеваний коронавирусом приходится на людей в возрасте 0-18 лет, еще 24,7% на возраст 19-50 лет.

Это, опять же, свидетельствует о том, что полностью защищенных от коронавируса не существует. Однако самая большая опасность сохраняется для пожилых людей.

К чему может привести пренебрежение предостережениями рассказал доцент генетики в Университете штата Юта Клемент Чоу. Он сообщил в Twitter, что попал в отделение интенсивной терапии с коронавирусом.

I was the first COVID19 patient in the ICU on Thursday. Now there are many more. — Clement “beating COVID19” Chow (@ClementYChow) March 15, 2020

По словам Чоу, он не входит в группу риска, однако его случай является достаточно тяжелым.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, государства вводили различные ограничения. Особенно хорошо они показали себя в Китае.

Первые значительные ограничения на передвижение граждан начались 23 января. Ухань закрыли на карантин. 26 января во многих городах закрыли развлекательные заведения.

Людей призывали оставаться дома, чтобы не подвергать себя опасности. Такие действия привели к тому, что с 15 февраля количество новых случаев инфицирования в Китае значительно уменьшилось, а с 17 февраля наблюдается спад активных заболеваний коронавирусом.

19 марта в провинции Хубэй не обнаружили ни одного нового случая заболевания. Вспышка Covid-19 уверенно идет на спад.

Ситуация с коронавирусом в мире

По данным сайта Statista, в мире зарегистрировали более 244,5 тыс. заболеваний новым типом коронавируса. Однако в ВОЗ подтверждено более 210 тыс. случаев.

Лидером по количеству зарегистрированных случаев остается Китай — 81 199.

Италия на втором месте и является эпицентром заболевания в Европе с 41 035 случаями. Третья ступень по количеству подтвержденных инфицированных за Ираном — 18 407.

Всего одного больного зафиксировали в таких странах как Непал, Никарагуа, Фиджи, Сомали.

На сегодня в Украине подтверждено 26 случаев заболевания коронавирусом, три из которых стали летальными. По уровню подтвержденных заражений наша страна еще далеко даже от Польши, где зарегистрировано 355 случаев.

Однако директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко считает, что в целом в стране может быть около 200 больных Covid-19.

Поэтому всем следует придерживаться режимов, которые вводят в их странах.

Удаленная работа, температурный скрининг, карантин, ограничения в общественном транспорте, работа врачей в защитных костюмах, закрытие границ — вот далеко не полный перечень мероприятий, которые принимают в разных странах мира для того, чтобы не допустить распространения болезни.

В Украине реакция на первый случай заражения коронавируса была очень быстрой. В стране уже объявили национальный карантин, просят людей не выходить из дома без надобности, ограничили работу различных учреждений и общественного транспорта. Ведется работа для того, чтобы вернуть всех желающих украинцев из-за рубежа.

Лечение коронавируса

После первых случаев заболевания коронавирусом, в мире начали работу над вакцинами. Сейчас в производстве есть около 20 вакцин.

В США начали первые тесты на людях, однако даже это вселяет мало оптимизма.

Дело в том, что процесс тестирования достаточно сложный, ведь в нем нужно учитывать большое количество нюансов. Поэтому большинство исследователей склоняется к мысли, что законченный вариант появится лишь в конце 2020 года.

Однако вакцину также придется запустить в массовое производство, из-за чего мы вряд ли увидим ее до середины 2021 года.

Поскольку Covid-19 является новым заболеванием, то и лекарств от него, как таковых нет. Сегодня врачам не рекомендуют использовать ни один антивирусный препарат в борьбе с коронавирусом.

Поэтому медики сосредоточены на том, чтобы облегчать симптомы с помощью:

обезболивающих;

сиропа или лекарства от кашля;

потребления жидкости;

отдыха больного.

Медики определяют лечение в зависимости от состояния больного. Если тяжелое, то пациента госпитализируют.

Между тем врачи пытаются применять экспериментальное лечение на некоторых больных. Так, одним из действенных методов лечения считалась комбинация препаратов лопинавир и ритонавир, которые используются для лечения ВИЧ.

Однако последние исследования китайских ученых показывают, что препараты оказались неэффективными для лечения тяжелых случаев инфицирования коронавирусом.

В то же время есть надежда на лечение комбинацией гидроксихлорохина и азитромицина. Обнародованные 17 марта результаты показывают, что количество больных гораздо быстрее уменьшилось в группе, где использовали указанные препараты.

Однако этот метод лечения до конца не исследован и может нести значительные риски.

Сегодня всем людям остается только соблюдать рекомендации по предотвращению заражения коронавирусом:

часто мыть руки;

находиться дома и избегать контактов с людьми;

оставайтесь дома в случае заболевания;

прикрываться во время кашля и чихания;

носить маску в случае заболевания.

Только от нас зависит, насколько большой будет пандемия Covid-19, поэтому придерживайтесь ограничений и не подвергайте себя опасности.

Владислав Бомбела