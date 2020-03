Последние данные из многих стран мира подтверждают информацию, что коронавирус Covid-19 действительно несет наибольшую угрозу для пожилых людей, однако из-за этого молодежь начала расслабляться.

Несмотря на введение ограничений и карантина во многих странах мира продолжают ходить в рестораны, кино и тому подобное. Некоторые магазины, которые занимаются продажей специализированных товаров, отказываются закрываться, поскольку не видят большой опасности и пытаются «обойти» закон.

И в Украине эта ситуация стоит особенно остро. Несмотря на введение национального карантина и призывы как можно реже выходить из дома, ежедневно на улицах можно увидеть сотни людей, которые используют это время для того, чтобы ходить на прогулки, гулять с друзьями.

Конечно, сейчас в Украине наблюдается несколько лучшая ситуация, чем в других странах Европы, но нельзя пренебрегать своей безопасностью

Факты ICTV рассказывают, кто и как часто болеет новым типом коронавируса и как болезнь распространена в мире.

Информация со всего мира подтверждает, что самая большая опасность от коронавируса у пожилых людей, однако молодые люди подхватывают заболевания так же часто.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США опубликовали статистику заболеваемости по состоянию на 16 марта. Согласно ей, с 12 февраля более 20% случаев заболевания приходились на возраст 20-44 года.

Уровень госпитализации во время заболевания коронавирусом действительно самый высокий в возрастной группе 65-74 года. Однако сразу после нее идет категория 20-44 года.

Хотя смертность в этой группе все еще остается невысокой, примерно в 2-4% случаев врачам приходится переводить пациентов в отделение интенсивной терапии.

Недавно в Китае начали более детальное рассмотрение вспышки заболевания. Сейчас исследование находится на ранней стадии, но даже из него следует, что угроза заболевания у молодого поколения достаточно высока.

Из более 80 тыс. случаев инфицирования 2 143 приходились на детей. Большинство заболеваний коронавирусом проходили в легкой форме.

А в Италии 1,2% заболеваний коронавирусом приходится на людей в возрасте 0-18 лет, еще 24,7% на возраст 19-50 лет.

Это, опять же, свидетельствует о том, что полностью защищенных от коронавируса не существует. Однако самая большая опасность сохраняется для пожилых людей.

К чему может привести пренебрежение предостережениями рассказал доцент генетики в Университете штата Юта Клемент Чоу. Он сообщил в Twitter, что попал в отделение интенсивной терапии с коронавирусом.

I was the first COVID19 patient in the ICU on Thursday. Now there are many more.

— Clement “beating COVID19” Chow (@ClementYChow) March 15, 2020