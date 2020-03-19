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Факты / Lifestyle

Парацетамол или Ибупрофен? Комаровский о том, как принимать жаропонижающие

Украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, как правильно принимать жаропонижающие препараты.

— Вы упоминали про ибупрофен и парацетамол. А не посоветуете ли вы нам особо правильные схемы, по которым стоит применять эти препараты. Сразу скажу вам, друзья: никаких схем применения жаропонижающих средств не существует, — заявил Комаровский.

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Он отметил, что не стоит детям при любой болезни давать парацетамол или ибупрофен планово во время повышения температуры.

— Жаропонижающие средства используются только по прямым показаниям, то есть симптоматически. Есть высокая температура – даем, болит что-то – даем, все нормально, умеренная температура, состояние не нарушено – не даем, — отметил Евгения Комаровский.

 

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Вы упоминали про ибупрофен и парацетамол. А не посоветуете ли вы нам особо правильные схемы, по которым стоит применять эти препараты? ⠀ Сразу скажу вам друзья: никаких схем применения жаропонижающих средств не существует. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что при какой-то детской болезни, которая сопровождается повышенной температурой, надо парацетамол или ибупрофен давать планово, например, по одной чайной ложке сиропа три раза в день, так вот этот человек ничего не понимает в лечении жаропонижающими средствами. Жаропонижающие средства используются только по прямым показаниям, то есть симптоматически. Есть высокая температура – даём, болит что-то – даём, всё нормально, умеренная температура, состояние не нарушено – не даем. ⠀ #докторкомаровский #видеоеок #температураЕОК #жаропонижающие

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее Факты ICTV писали, что доктор Евгений Комаровский объяснил, можно ли детям выходить на улицу во время карантина из-за коронавируса.

Фото: Dreamstime

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