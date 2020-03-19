Украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, как правильно принимать жаропонижающие препараты.

— Вы упоминали про ибупрофен и парацетамол. А не посоветуете ли вы нам особо правильные схемы, по которым стоит применять эти препараты. Сразу скажу вам, друзья: никаких схем применения жаропонижающих средств не существует, — заявил Комаровский.

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Он отметил, что не стоит детям при любой болезни давать парацетамол или ибупрофен планово во время повышения температуры.

— Жаропонижающие средства используются только по прямым показаниям, то есть симптоматически. Есть высокая температура – даем, болит что-то – даем, все нормально, умеренная температура, состояние не нарушено – не даем, — отметил Евгения Комаровский.

Ранее Факты ICTV писали, что доктор Евгений Комаровский объяснил, можно ли детям выходить на улицу во время карантина из-за коронавируса.