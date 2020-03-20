Коронавирусы — это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызвать заболевания разной степени тяжести: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.
Заболевание, которое вызвал новый коронавирус, называется Сovid-19. Инкубационный период проявления симптомов с момента контакта с инфицированным лицом составляет 14 дней.
Какие симптомы у коронавируса
На начальной стадии коронавирус имеет такие же симптомы, как другие острые респираторные заболевания. Определить наличие Сovid-19 могут только специальные тесты.
Самыми распространенными симптомами являются кашель, лихорадка, повышение температуры, затруднение дыхания, появление гипоксии, мышечная боль. В некоторых случаях — диарея или конъюнктивит.
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Новый штамм коронавируса может вызвать тяжелую форму пневмонии. В этом его опасность.
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Источник: ВОЗ