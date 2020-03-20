В РФ начали испытания вакцины против коронавируса

В России для профилактики и контроля эпидемии Covid-19 научный центр вирусологии и биотехнологиив Вектор Роспотребнадзора разработал прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

– Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины, – говорится в сообщении.

Испытания проводятся на лабораторных животных.

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Российские ученые рассчитывают, что внедрение вакцины против коронавируса станет возможным уже в четвертом квартале 2020 года.

Напомним, два дня назад в ВОЗ заявили о начале тестирования вакцины от коронавируса Covid-19.

Источник: Роспотребнадзор