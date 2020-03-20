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Как сделать антисептик из водки — рецепт

Из-за дефицита антисептиков в магазинах в сети распространяются разнообразные рецепты антибактериальных гелей и спреев в домашних условиях. Украинцам советуют готовить антисептики дома на основе различных дезинфектантов, в том числе водки.

Как приготовить антисептик в домашних условиях из водки?

Ингредиенты:

  • 1 ст. л. хлоргексидина
  • 5 ст. л. водки
  • 1 ст. л. воды
  • 5 ч. л. эфирного масла лаванды

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Приготовление:

Смешайте все компоненты. Дайте настояться антисептику несколько часов.

Внимание! Специалисты не подтверждают эффективность антисептика, где как главный дезинфектант используется водка.

— Должен использоваться спирт 70%. В водке градус меньше — всего 40%. Производители готовых антисептиков компенсируют меньшее содержание спирта другими компонентами. Я бы не советовала готовить антисептики на основе водки. Бактерии чувствительны к спирту 70%. Антисептики на основе водки не защитят, — говорит доктор медицинских наук, эпидемиолог Алла Мироненко.

Альтернативой спирта в составе антисептика может быть хлоргексидин.

— Можно использовать вместо спирта в антисептиках хлоргексидин, но обязательно двухпроцентный, — говорит стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

Как сделать антисептик для рук - рецепт ВОЗ

Напомним, раньше мы писали, как сделать антисептик в домашних условиях без глицерина.

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