Полумерами с пандемией не справиться: что делать с ситуацией вокруг коронавируса

Стремительное распространение коронавируса в Италии привело к коллапсу системы здравоохранения страны — смертность достигает 8,6% от числа инфицированных.

На грани коллапса и система здравоохранения Швейцарии. 18 марта руководитель отдела инфекционных заболеваний швейцарского федерального управления здравоохранения Даниэль Кох за 2 650 подтвержденных случаях спрогнозировал коллапс через десять дней.

За четыре дня в Швейцарии уже 5 544 случая. Для помощи органам власти и медицинскому персоналу привлекли около восьми тысяч военных.

В Украине пока зафиксировано уже 47 официальных случаев коронавируса, из них — 3 летальных. Таким образом, смертность составляет около 7%.

В стране принят ряд сложных, но очень важных решений. Однако этих решений все равно не достаточно.

Социальную самоизоляцию многие из граждан воспринял как каникулы, отпуск, а руководители юридических лиц как рекомендацию. Поэтому на детских площадках продолжают гулять дети и родителями.

Хотя уже с 25 марта КГГА запретила пользоваться спортивными и детскими площадками.

Не все магазины, рынки, рестораны и заведения другого направления прекратили работу. Хотя, действительно, большинство придерживалась правил карантина.

Возможно, нужна жесткая уголовная ответственность? Как руководителей юридических лиц, так и граждан за несоблюдение мер карантина, обязательной самоизоляции. Вчера так сделал Израиль.

Например, у нас есть Китай, который поборол коронавирус благодаря тотальной самоизоляции граждан в одиннадцатимиллионном городе Ухань. Сейчас в стране количество тех, кто вылечился почти такое же, как и количество больных.

Коронавирус не воспринимает неудобств, неизбежных экономических и финансовых потерь.

Как сказал сегодня Арсен Аваков, об убытках подумаем, когда выживем.

Украине нужно еще радикальнее и быстрее действовать. Уже сегодня в местах вспышки Covid-19 должны быть проработаны планы полной остановки общественного транспорта, а также остановки производств за исключением предприятий стратегического значения.

Подвоз работников к местам работы на стратегически важных предприятиях должны взять на себя местные власти и предприниматели.

С завтрашнего дня такое решение вступает в силу в Киеве.

Необходимо действовать решительно Национальной полиции и другим государственным институтам, чтобы обеспечить выполнение принятых решений.

Или мы, используя непопулярные жесткие решения, остановим коронавирус в течение нескольких месяцев (Китай это сделал за два с момента), или будем бороться в течение полугода и более.

Сейчас у нас еще есть все шансы не повторить итальянский сценарий.

Очень важным является поведение политиков, которые публично демонстрируют понимание опасности, заботятся не о собственных политических дивидендов.

Политики ради эффективного противодействия должны объединить усилия, забыть о вчерашних обидах и продемонстрировать единство.

Очень слабо система здравоохранения подходит к противодействию Covid-19.

Прежде всего необходимо обеспечить индивидуальными средствами защиты медицинские учреждения, определенные для оказания помощи больным.

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Срочного пересмотра требует приказ Минздрава №663 от 13 марта 2020 года. Приказ, который сегодня не дает врачу оснований сделать забор биологического материала у больных пневмонией для проведения анализа на коронавирус.

Очень важен правильный алгоритм госпитализации. 80% пациентов, которые в легкой форме переносят заболевания, не нужно направлять в больничные учреждения. Иначе они займут кровати, которые понадобятся для пациентов с тяжелым течением заболевания, а кроватей не будет.

Задача — не перегрузить лечебные учреждения, что позволит снизить летальность от коронавируса.

Минздрав также должен разработать поэтапный план перепрофилирования больниц.

Нужно обеспечить их необходимым оборудованием, а медицинский персонал — индивидуальными средствами защиты.

В ближайшее время ожидаем, что вскоре в страну завезут достаточно тест-систем. Без тотального тестирования нам не обойтись и не победить Covid-19.

Ведь чем быстрее можно будет выявлять новые случаи заболевания коронавируса, тем быстрое его можно преодолеть!