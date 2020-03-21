Медицинские маски и резиновые перчатки считаются одними из главных превентивных методов борьбы с пандемией коронавируса.
Как пользоваться резиновыми перчатками во время пандемии коронавируса
- Носить перчатки постоянно не стоит, в частности, если вы передвигаетесь на собственном транспорте. Вы можете просто обработать антисептиком те поверхности, которых касаетесь.
- Если вы посещаете общедоступные места, например магазин, транспорт, то там использование перчаток повысит вашу безопасность.
- Категорически запрещено в перчатках трогать лицо, так как их задача отделить вашу кожу от внешней среды. Поэтому, когда вы вышли из транспорта, то лучше снять перчатки и просто их выбросить. Их нельзя использовать повторно.
- Обрабатывать перчатки антисептиком тоже нельзя.
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Как правильно пользоваться медицинскими масками
- Маски нужно носить в местах скопления людей, а не наедине, потому что она не защищает здорового человека от вируса. Но она уменьшает риск того, что больной человек может заразить здоровых, потому что есть инкубационный период, когда симптомы не ощущаются.
- Маску нужно использовать 2-4 часа, а потом выбрасывать. Их запрещено обрабатывать антисептиками или термически и использовать повторно.
Ранее Факты ICTV публиковали ответы на самые распространенные вопросы о медицинских защитных масках.