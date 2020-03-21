Медицинские маски и резиновые перчатки считаются одними из главных превентивных методов борьбы с пандемией коронавируса.

Как пользоваться резиновыми перчатками во время пандемии коронавируса

Носить перчатки постоянно не стоит, в частности, если вы передвигаетесь на собственном транспорте. Вы можете просто обработать антисептиком те поверхности, которых касаетесь. Если вы посещаете общедоступные места, например магазин, транспорт, то там использование перчаток повысит вашу безопасность. Категорически запрещено в перчатках трогать лицо, так как их задача отделить вашу кожу от внешней среды. Поэтому, когда вы вышли из транспорта, то лучше снять перчатки и просто их выбросить. Их нельзя использовать повторно. Обрабатывать перчатки антисептиком тоже нельзя.

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Как правильно пользоваться медицинскими масками

Маски нужно носить в местах скопления людей, а не наедине, потому что она не защищает здорового человека от вируса. Но она уменьшает риск того, что больной человек может заразить здоровых, потому что есть инкубационный период, когда симптомы не ощущаются.

Маску нужно использовать 2-4 часа, а потом выбрасывать. Их запрещено обрабатывать антисептиками или термически и использовать повторно.

Ранее Факты ICTV публиковали ответы на самые распространенные вопросы о медицинских защитных масках.