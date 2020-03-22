Ученые советуют отказаться от секса на время карантина

Пары, которые не живут вместе или относятся к группе риска заболевания коронавирусом, должны на время отказаться от секса.

Об этом заявил профессор Пол Хантер.

По его словам, если у одного из партнеров появляются такие симптомы, как кашель или лихорадка, и он живет отдельно от партнера – паре следует отказаться от секса на семь дней.

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Пары, которые живут вместе, также должны воздерживаться от секса. Если один из партнеров относится к группе повышенного риска, например, старше 70 лет, уже болеет, в положении, или у одного из них возможны симптомы Covid-19.

Ранее Факты ICTV писали, что Минздрав объяснил, кому и зачем нужно носить маску во время карантина.