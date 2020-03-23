Согласно последним американских исследованиям, у людей с астмой есть больший риск заболеть Covid-19.

Доказано, что вирус может провоцировать приступы астмы.

В Центре общественного здоровья Украины напомнили, что вакцины против коронавируса пока нет: единственный способ предотвратить Covid-19 — избегать воздействия вируса.

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Как уберечься от коронавируса людям с астмой?

Продолжайте принимать лекарства от астмы

Обязательно убедитесь, что дома есть достаточно необходимых медикаментов минимум на 30 дней. Позвоните своему врачу или фармацевту, спланируйте доставку лекарств по рецепту домой. Всегда носите ингалятор с собой!

Ежедневно очищайте вещи и поверхности в доме

Речь идет о тех вещах, которых человек касается чаще всего — гаджеты, сантехника, дверные ручки, выключатели света и тому подобное. Перед использованием проверьте дезинфицирующие средства — некоторые из них могут спровоцировать приступ астмы.

Сохраняйте спокойствие

Исследования доказали, что распространение коронавируса вызывает у людей сильное чувство тревоги и стресс. Развлеките себя хорошей книгой, игрой или фильмом и, главное, гоните от себя любой негатив. Сильные эмоции часто провоцируют приступ астмы.

Откажитесь от встреч

Вирус распространяется быстрее, чем можно подумать: тысячи инфицированных людей до сих пор не могут понять, каким образом в их организм попал вирус. Многие люди не подозревают, что стали носителями коронавируса. Однако попадание инфекции в организм человека с астмой может привести к летальному исходу.

Ограничьте себя в живом общении, изолируйтесь от соседей или членов семьи, в которых появились симптомы ОРВИ. За лекарствами или продуктами попросите сходить кого-то из близких или пользуйтесь бесконтактной доставкой.

В Центре общественного здоровья призвали обращаться к врачу в случае появления новых симптомов, не похожих на привычную астму.

Недавно Факты ICTV рассказывали, что в Минздраве решили не закрывать больницы во время пандемии коронавируса.

Источник: Центр громадського здоров’я України