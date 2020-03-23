Эффективность препарата Гропринозин в борьбе с кононавирусом сегодня не доказана, поэтому не стоит бежать за ним в аптеку и заниматься самолечением.

Гропринозин — противовирусное средство с иммуномодулирующими свойствами.

— Это синтетический аналог препарата Рибоксин, который был разработан 40 лет назад. Его главное действующее вещество — инозин пранобекс. Это иммуномодулятор. Он обладает стимулирующим свойством, повышает физическую активность, запускает обменные процессы. Он провоцирует выработку защитных клеток, которые являются убийцами вирусов, инфекционных заболеваний. Но говорить о том, что он помогает при коронавирусе, нельзя. Такие исследования не проводились, — говорит экс-заместитель главного санитарного врача Киева Юлий Жигалов.

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По словам специалиста, этот препарат назначают при герпесе, иммунодефицитах. У него есть ряд побочных эффектов, среди которых повышение уровня мочевой кислоты в крови и моче, недомогание, головная боль, головокружение, снижение аппетита, тошнота, сыпь, аллергия.

— Я бы не рекомендовал этот препарат своим пациентам. Он может негативно влиять на работу других клеток, сбивать работу иммунитета. Особенно он нежелателен в условиях, когда уже распространяется вирус, — продолжает Юлий Жигалов.

По мнению врача, главным средством в борьбе с коронавирусом сейчас являются не иммуномодуляторы, а самоизоляция.

— Сейчас главное — минимизировать риски, придерживаться самоизоляции. Другие же рекомендации стандартные: здоровый сон, отдых, полноценное питание, витаминотерапия, горячее питье, — подводит итог Юлий Жигалов.

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