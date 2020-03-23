Во время карантина актуальными становятся вопросы — чем и как убирать квартиру, стоит ли уделять этому больше внимания или будет достаточно обычной влажной уборки?

По мнению экспертов, стоит обдумать применение специальных веществ-дезинфектантов только в тех местах, куда может попасть вирус с улицы.

— Если вы дома на самоизоляции и уменьшили выходы из дома из-за карантина, возможно, стоит лишь приобрести специальный коврик для дезинфекции уличной обуви, — говорит стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

Но если есть желание перестраховаться и вымыть квартиру, то следует выбирать специальные дезинфектанты.

— Из перечня доступных на рынке нужно по маркировке выбрать такое, которое свидетельствует об активности к SARS-CoV-2. Если такой маркировки на упаковке нет, ее можно найти на сайте Американского агентства защиты окружающей среды (EPA). Перечень уже составляет 12 страниц. Для поиска можно воспользоваться кодом, который начинается с EPA Reg. No. и заканчивается цифрами, — добавляет специалист.

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Можно заменить эти дезинфектанты и более доступными средствами.

— Если нет возможности так ответственно отнестись к избранию дезинфектанта, можно воспользоваться гипохлоритом натрия (концентрация 0,1%) или обычным отбеливателем, — подводит итог Вадим Аристов.

Стоит помнить! Во время уборки квартиры специальными средствами следует хорошо проветривать помещение, чтобы не навредить здоровью!

Но не все врачи советуют так серьезно относиться к вопросу уборки квартиры во время карантина.

— Я считаю, что будет достаточно обычной влажной уборки со средствами, которые мы используем постоянно. Более важным будет регулярное проветривание квартиры. Антисептиками можно протирать только вещи и поверхности, к которым мы постоянно дотрагиваемся: ручки дверей, выключатели, мышки компьютеров, — высказывает свое мнение врач-дерматолог Наталья Подколзина.

Напомним, по состоянию на 9.00 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавируса.