Французские ученые заявили об обнадеживающих клинических исследованиях эффективности применения гидроксихлорохина в сочетании с антибиотиком азитромицином для лечения нового коронавируса.

14 пациентов в течение десяти дней принимали перорально 200 мг сульфата гидроксихлорохина три раза в день. Шестеро из них дополнительно получали для предотвращения суперинфекции первые два дня по 500 мг азитромицина в день, а затем в течение четырех дней — по 250 мг.

У всех шестерых человек побочных эффектов на сердце за время исследования замечено не было.

Уже на пятый день у этих пациентов тесты на коронавирус дали отрицательный результат, который был подтвержден в последующие дни. То есть, все больные Covid-19 в тестовой группе за пять дней полностью вылечились.

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Интересно и то, что одна пациентка, получавшая только гидроксихлорохин, и не излечившаяся, на восьмой день исследования начала принимать азитромицин, а на девятый день ее пробы на вирус были уже отрицательными.

К слову, исследователи в Китае утверждают, что японский препарат против новых штаммов гриппа Фавипиравир повышает эффективность в лечении нового коронавируса SARS-CoV-2.

Источник: ScienceDirect