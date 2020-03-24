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Факты / Lifestyle

Авиган при коронавирусе – помогает ли препарат

Эффективность препарата Авиган (Фавипиравир) в борьбе с коронавирусной инфекцией не доказана. Этот вопрос пока находится на стадии изучения.

— Это противовирусный препарат, который используется для лечения гриппа в Японии. Есть данные, что, возможно, он помогает при лечении коронавируса. Но их еще очень мало, — говорит терапевт Роза Дорошенко.

По ее словам, Авиган использовался в Китае для лечения тяжелобольных коронавирусом, которые находились в крайне тяжелом состоянии. И был позитивный результат, но официальных рекомендаций по применению этого препарата пока нет.

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Но даже если они и будут, то его можно рекомендовать только больным с тяжелой формой коронавируса.

— Это, явно, не препарат для легких форм гриппа или коронавируса. Он может назначаться только в стационаре. И только для тяжело больных. Пациентам с легкой формой гриппа или коронавируса он не нужен. Это сильный препарат с рядом побочных эффектов, — добавляет Роза Дорошенко.

К счастью, отмечает терапевт, препарат не продается в Украине и его нельзя достать в аптеке. Но даже если к кому-то он попадет в руки, заниматься самолечением врач настоятельно не рекомендует.

Напомним, ранее мы писали, помогает ли препарат тоцилизумаб в лечении коронавируса.

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