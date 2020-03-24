Очки, перчатки и антисептик. Как защититься от коронавируса на улице

С объявлением карантина людей на улицах украинских городов значительно меньше. Школьников и студентов распустили по домам, закрылись многие офисы и магазины. Но не каждый имеет возможность остаться дома. Неотложная работа, гастроном, аптека.

Поэтому, как правильно это сделать и не нарваться на лишний риск?

Ближайшая опасность подстерегает нас сразу за порогом. Ученые подсчитали: на кнопке лифта микробов может быть больше, чем в общественной уборной.

Украиной уже распространяется китайский опыт пользования лифтами. Здесь в случае становится обычная зубочистка, которой нажимают на кнопки.

Если в вашем подъезде таким лайфхаком еще не овладели, перед выходом из квартиры наденьте перчатки. Или попробуйте нажать кнопку чем угодно, только не пальцами.

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После контакта с металлическими или пластиковыми поверхностями стоит сразу дезинфицировать руки.

Распространенное мнение, что маска нужна только тем, кто уже заболел, специалисты считают ошибочным. Но носить маску прямо на улице эксперты-вирусологи не советуют.

Надевать маску надо перед посадкой в ​​маршрутку или такси. Следите при этом, чтобы водитель тоже был защищен.

Зато, если вы едете один в собственной машине, маска вам не нужна.

В маске и защитных перчатках стоит также посещать аптеки и магазины. Там важно еще и соблюдать дистанцию ​​с другими покупателями.

После контакта с деньгами и дверными ручками перчатки следует поменять. На них может остаться вирус.

В регулярной дезинфекции нуждаются также офисная техника, столы и дверные ручки. И, конечно, наш главный друг и советчик — мобильный телефон.

Доктор Комаровский советует самоизоляцию, увлажнять воздух в помещении, много пить воды или чая. Для иммунитета также важен здоровый и полноценный сон.

Средства защиты, чистые руки и максимально возможная самоизоляция. Все это, если и не гарантирует нам полную безопасность, то поможет свести риск заражения к минимуму.

Факты ICTV ранее писали о том, как не паниковать на карантине.