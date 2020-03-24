В Украине изготовили первые 600 тест-систем на Covid-19

Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ изготовил первую партию отечественных тестов на Covid-19 и передал их в Киев и Житомир.

— Первые партии тест-систем для диагностики коронавируса Covid-19 (на 600 анализов) Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины уже передал для использования в Житомирском областном лабораторном центре Минздрава и в Центр общественного здоровья Минздрава в Киеве, — говорится в сообщении.

В то же время в институте указали на проблемы с финансированием проекта, потому что получили с большой задержкой (вчера, 23 марта) незначительные средства на производство тест-систем.

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— Президиум Академии ведет интенсивные переговоры с Кабинетом министров Украины относительно финансирования для производства следующих партий, — отмечают в НАНУ.

Напомним, 23 марта в Украину прибыл самолет из Китая, которым доставили тест-системы полимеразной цепной реакции, экспресс-тесты на Covid-19, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и другие средства борьбы с коронавирусом, которые распределили между всеми регионами Украины .є

По состоянию на утро 24 марта в Украине было 97 больных Covid-19. Однако за день было много новых случаев, которые учтут в утренней сводке Минздрава.