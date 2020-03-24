Как мыло и спирт убивают вирус Covid-19 — объяснение врача

Постоянное мытье рук и дезинфекторы на основе спирта фактически убивают микроорганизм, который вызывает заболевание Сovid-19.

Как проходит этот процесс объясняет вирусолог Джон Уильямс из Медицинского центра Питтсбурга.

Мыло и горячая вода

Коронавирусы покрыты ворсинками, которые при попадании на человека цепляются за его клетки. Но под ними находится внешняя основа вируса. Она образована из липидов, которые похожи на обычный жир.

— Представьте, что вирусы — это тарелка, покрытая остатками жира. Вы пытаетесь мыть посуду холодной водой, но его не оттереть. Вам нужно немного моющего средства для его растворения. Мыло и вода уничтожает внешний слой вируса, поэтому он больше не может »прицепиться» к человеческим клеткам, — говорит вирусолог.

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Все микробы, которых коснулись молекулы мыла, вымываются.

Спирт

Дезинфицирующие средства на основе спирта могут быть столь же эффективными, как мыло, если они используются правильно.

Нужно, чтобы в ихней основе был алкоголь более 60 градусов. Тогда он сможет расщеплять оболочку вируса.

— Но надо понимать, что если кто-то просто чихает в руку, а потом поливает ее антисептиком — это не всегда эффективно. Потому что слизь не дает возможности расцепить оболочку вируса. Поэтому если руки сильно загрязнены — мыло и вода лучше, — говорит Уильямс.

Одной из обязательных мер по предотвращению заболевания коронавируса является регулярная обработка рук антисептиком. Как его наносить на руки показал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.