Какие препараты наиболее эффективны при ОРВИ?
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — группа заболеваний, характеризующаяся общим интоксикационным синдромом и поражением верхних дыхательных путей. Науке известно более 200 видов возбудителей ОРВИ.
Главными симптомами появления таких вирусных инфекций являются:
- повышенная температура тела;
- кашель;
- боль в горле;
- насморк;
- боль в мышцах.
Эффективность лекарств всегда зависит от вируса, который вызвал инфекцию. Наиболее эффективными являются противовирусные средства.
Поскольку чаще всего возбудителем ОРВИ будет именно вирус гриппа, лучшим, согласно международным протоколам, является Озельтамивир.
На украинском рынке он представлен препаратами Сельтавир и Тамифлю.
Эффективность Озельтамивира заключается в том, что он не дает вирусу гриппа развиваться в организме человека.
Заметим, что в случае любого иного возбудителя вместе с врачом нужно будет подбирать другое противовирусное средство.
Не составляйте план лечения самостоятельно: советовать противовирусные препараты должен только ваш семейный врач. Принимать противовирусные средства и антибиотики тоже можно только с разрешения врача и после забора соответствующих анализов.
Коронавирус Covid-19 тоже относится к ОРВИ, но пока у медиков нет лекарств, которые доказано останавливали развитие этой инфекции в организме.
Что ни в коем случае нельзя принимать при ОРВИ?
После появления первых симптомов ОРВИ большинство пациентов начинают употреблять противовоспалительные лекарства, в частности известный всем парацетамол. Это главная ошибка при самолечении.
На рынке есть много различных медпрепаратов, которые в рекламе называют противовирусными или эффективными в борьбе с гриппом. Парадоксально, но лекарства со словом грипп в названии чаще всего к самому гриппа не имеют никакого отношения.
Принимая такое лекарство, вы просто снижаете температуру тела. А меньше температура тела и создает те условия, в которых вирус размножается и распространяется быстрее.
Сбивать температуру при вирусных заболеваниях ниже 38 градусов (или даже 38,5) — вредно для здоровья.
В случае ОРВИ врачи не советуют употреблять противовоспалительные лекарства без противовирусной терапии.
Учитывая, что вирус поражает сосудистую стенку и делает ее проникновенной — нельзя употреблять анальгин. Этот препарат может вызвать кровотечение.
Какие из эффективных препаратов можно приобрести без рецепта?
Большинство противовирусных средств в аптеках Украины продаются без рецепта.
На время карантина можно проконсультироваться с врачом в телефонном режиме и приобрести в аптеке нужные медикаменты. Идти в поликлинику за рецептом не нужно.
Противовирусные лекарства Озельтамивир врачи назначают только при условии четкого понимания, что пациент имеет осложнения или опасный штамм гриппа.
Если симптомы едва ощутимы — лучше откажитесь от таких сильных медикаментов.
На начальных стадиях ОРВИ можно вылечить без медикаментов: создайте для себя такие условия, при которых ваш иммунитет сам справится с вирусом. Больше отдыхайте, соблюдайте постельный режим, проветривайте свою квартиру и пользуйтесь отдельной посудой.
Часто самолечение без консультаций с семейным врачом только ухудшает состояние здоровья.
Какое лечение при ОРВИ подойдет детям?
Детям в случае ОРВИ нужна противовирусная терапия, поэтому лечение должно подбираться с противовирусных средств.
Следуйте рекомендациям вашего семейного врача и не сбивайте температуру, если столбик термометра показывает менее 38 градусов.
Американская ассоциация педиатров не рекомендует использование спиртосодержащих препаратов детям до 12 лет. Детям до 6 лет такие лекарства принимать запрещено.
Дети грудного возраста обязательно должны быть на грудном вскармливании. Именно оно позволяет маленьким детям получить с молоком матери лекарство от вирусов и сильный иммунитет.
Помогает ли вакцинация в лечении ОРВИ?
Безусловно.
Вся проблема в том, что вирусы постоянно мутируют, а вакцина действует лишь на тот возбудитель, для которого ее изготавливали.
Если бы вирусы не умели мутировать, вакцинация давно бы преодолела любые проявления острых респираторных вирусных инфекций.
Кроме лекарств, чем еще лечится ОРВИ?
Во время болезни, которая уже развилась, нужно помочь своему организму: пить много жидкости, не нагружать организм тяжелой пищей.
Если у вас повышение температуры, не снижайте ее: так организм борется с вирусом, и это надо принять как благо.
Кроме чая, пейте витаминные напитки из клюквы, шиповника или бузины.
Практикуйте обтирание тела водой с эфирными маслами — врачи советуют лимонное, мятное или эвкалиптовое.