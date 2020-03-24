Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — группа заболеваний, характеризующаяся общим интоксикационным синдромом и поражением верхних дыхательных путей. Науке известно более 200 видов возбудителей ОРВИ.

Главными симптомами появления таких вирусных инфекций являются:

повышенная температура тела;

кашель;

боль в горле;

насморк;

боль в мышцах.

Эффективность лекарств всегда зависит от вируса, который вызвал инфекцию. Наиболее эффективными являются противовирусные средства.

Поскольку чаще всего возбудителем ОРВИ будет именно вирус гриппа, лучшим, согласно международным протоколам, является Озельтамивир.

На украинском рынке он представлен препаратами Сельтавир и Тамифлю.

Эффективность Озельтамивира заключается в том, что он не дает вирусу гриппа развиваться в организме человека.

Заметим, что в случае любого иного возбудителя вместе с врачом нужно будет подбирать другое противовирусное средство.

Не составляйте план лечения самостоятельно: советовать противовирусные препараты должен только ваш семейный врач. Принимать противовирусные средства и антибиотики тоже можно только с разрешения врача и после забора соответствующих анализов.

Коронавирус Covid-19 тоже относится к ОРВИ, но пока у медиков нет лекарств, которые доказано останавливали развитие этой инфекции в организме.