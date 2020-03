Каждый день в мире фиксируют тысячи новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19. В то же время страны делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

Однако даже ограничительных мер не всегда достаточно, чтобы люди серьезно воспринимали угрозу. Во многих странах молодежь продолжает выходить на улицы, ходить на пляжи, устраивать вечеринки, подвергая себя и других опасности.

Последние данные показывают, что количество заражений инфекцией продолжает расти, а новые исследования не внушают оптимизма.

Факты ICTV рассказывают, как распространяется заболевание среди молодежи и о чем свидетельствуют последние данные.

Подтвержденные случаи коронавируса в мире начали резко расти в марте. Например, в США по состоянию на 10 марта зафиксировали 994 пациентов с Covid-19. Но уже через две недели количество заболевших возросло до 54,8 тыс., из которых 53,7 тыс. — в активной фазе. Это значит, что люди лечатся от этой болезни.

Спикер Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис 24 марта заявила, что ситуация с распространением коронавируса в Соединенных Штатах действительно ухудшилась, и вскоре именно эта страна может стать новым центром пандемии.

Она также рассказала, что за прошедшие сутки около 85% новых случаев заболевания зафиксировали на территории Европы и США, а еще 40% из них приходились на Америку.

А в новом анализе по Италии, которая является центром коронавируса в Европе, рассказывают, что к такому распространению болезни могла привести халатность.

Так, первые случаи с симптомами Covid-19 в стране зафиксировали еще в начале января. Из-за того, что люди и врачи не придавали им особого значения, инфекция смогла быстро распространиться в регионе Ломбардия.

Но даже после распространения не все должным образом отреагировали на запреты. В частности, часто можно было увидеть молодых людей, которые ходили по своим делам, развлекались и тому подобное.

Это также могло привести к дальнейшему распространению заболевания и ухудшению ситуации в стране.

Одно из новых исследований, которое должно насторожить молодежь, провели в Китае. Там обнаружили, что во время вспышки заболевания около 2 тыс. детей заболели коронавирусом.

Результаты показали, что хотя болезнь у большинства из них протекала в легкой форме, большинство детей были более подвержены заражению, чем взрослые.

Действительно, наибольшие риски Covid-19 несет для пожилых людей и тех, у кого есть другие заболевания (астма, диабет, сердечные заболевания и т. д.). Однако это не означает, что у всех других болезнь будет легкой.

44-летний мужчина из Китая скончался на Филиппинах 2 февраля, хотя за несколько дней до этого его состояние стабилизировалось. Но всего 24 часа понадобилось коронавирусу для того, чтобы случай стал смертельным.

Во Франции молодая пара из Китая (30 и 31 год) попала в отделение интенсивной терапии из-за Covid-19.

В Ухане (Китай) двое 29-летних медиков заразились коронавирусом при работе с пациентами. К сожалению, только один из них выжил.

Журналист New York Times Джеймс Стюарт рассказал, что его друг впал в кому из-за заболевания коронавирусом. Ему 40 лет, и у него не было проблем со здоровьем.

A dear friend in Madrid is in a coma with Covid-19. He’s under 40 and was in excellent condition. So much for it only killing the old and infirm. Why are NYC bars and restaurants still open?

