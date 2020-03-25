Каждый день в мире фиксируют тысячи новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19. В то же время страны делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

Однако даже ограничительных мер не всегда достаточно, чтобы люди серьезно воспринимали угрозу. Во многих странах молодежь продолжает выходить на улицы, ходить на пляжи, устраивать вечеринки, подвергая себя и других опасности.

Последние данные показывают, что количество заражений инфекцией продолжает расти, а новые исследования не внушают оптимизма.

Факты ICTV рассказывают, как распространяется заболевание среди молодежи и о чем свидетельствуют последние данные.

Распространение коронавируса

Подтвержденные случаи коронавируса в мире начали резко расти в марте. Например, в США по состоянию на 10 марта зафиксировали 994 пациентов с Covid-19. Но уже через две недели количество заболевших возросло до 54,8 тыс., из которых 53,7 тыс. — в активной фазе. Это значит, что люди лечатся от этой болезни.

Спикер Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис 24 марта заявила, что ситуация с распространением коронавируса в Соединенных Штатах действительно ухудшилась, и вскоре именно эта страна может стать новым центром пандемии.

Она также рассказала, что за прошедшие сутки около 85% новых случаев заболевания зафиксировали на территории Европы и США, а еще 40% из них приходились на Америку.

А в новом анализе по Италии, которая является центром коронавируса в Европе, рассказывают, что к такому распространению болезни могла привести халатность.

Так, первые случаи с симптомами Covid-19 в стране зафиксировали еще в начале января. Из-за того, что люди и врачи не придавали им особого значения, инфекция смогла быстро распространиться в регионе Ломбардия.

Но даже после распространения не все должным образом отреагировали на запреты. В частности, часто можно было увидеть молодых людей, которые ходили по своим делам, развлекались и тому подобное.

Это также могло привести к дальнейшему распространению заболевания и ухудшению ситуации в стране.

О чем говорят последние исследования

Одно из новых исследований, которое должно насторожить молодежь, провели в Китае. Там обнаружили, что во время вспышки заболевания около 2 тыс. детей заболели коронавирусом.

Результаты показали, что хотя болезнь у большинства из них протекала в легкой форме, большинство детей были более подвержены заражению, чем взрослые.

Действительно, наибольшие риски Covid-19 несет для пожилых людей и тех, у кого есть другие заболевания (астма, диабет, сердечные заболевания и т. д.). Однако это не означает, что у всех других болезнь будет легкой.

44-летний мужчина из Китая скончался на Филиппинах 2 февраля, хотя за несколько дней до этого его состояние стабилизировалось. Но всего 24 часа понадобилось коронавирусу для того, чтобы случай стал смертельным.

Во Франции молодая пара из Китая (30 и 31 год) попала в отделение интенсивной терапии из-за Covid-19.

В Ухане (Китай) двое 29-летних медиков заразились коронавирусом при работе с пациентами. К сожалению, только один из них выжил.

Журналист New York Times Джеймс Стюарт рассказал, что его друг впал в кому из-за заболевания коронавирусом. Ему 40 лет, и у него не было проблем со здоровьем.

A dear friend in Madrid is in a coma with Covid-19. He’s under 40 and was in excellent condition. So much for it only killing the old and infirm. Why are NYC bars and restaurants still open? — James B. Stewart (@JamesStewartNYT) March 15, 2020

Известно, что в Украине коронавирусом заболела 29-летняя женщина, а одной из жертв вируса стала 33-летняя гражданка, у которой были также другие болезни.

Общая статистика по возрасту больных пока достаточно расплывчатая, ведь во многих странах пандемия только набирает обороты, поэтому сейчас, в основном, ориентируются на данные из Китая.

Однако нужно помнить, что демография в разных уголках мира сильно отличается, а это значит, что подобные показатели не обязательно будут отображаться на всех странах.

Председатель Национального института аллергии и инфекционных болезней США, доктор Энтони Фаучи заявил, что сейчас тщательно наблюдают за ситуацией с заболеванием коронавирусом у молодых людей.

— Похоже, что есть большая разница между этой демографией, как мы ее называем, от Китая и тем, что мы видим в Европе, — сказал он.

Фаучи также считает, что с прогрессом пандемии в мире будет болеть все больше молодых людей.

Исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний в США показало, что госпитализации из-за Covid-19 нуждались около 38% пациентов в возрасте 20-54 лет, а возраст 12% людей, которые попадали в отделение интенсивной терапии, колебался от 20 до 44 лет.

И даже в Китае средний возраст больных составляет примерно 45 лет, что настораживает как для болезни, которая «поражает только пожилых людей».

Доктор Пайал Коли считает, что новые данные могут свидетельствовать о том, что молодые люди становятся более уязвимыми к вирусу.

Что же из того, если молодежь рискует собственной жизнью? Однако даже в этом вопросе есть ошибка, ведь молодые люди, зараженные коронавирусом, подвергают опасности других.

Последнее моделирование распространения заболевания показало, что причиной пандемии могли стать носители Covid-19, у которых не было выраженных симптомов.

Ученые считают, что у около 86% больных в Китае не было симптомов и задолго до введения карантина они продолжали распространять болезнь.

Именно поэтому сейчас во всем мире вводят ограничительные меры.

Да, иногда хочется собраться с друзьями на небольшое застолье, навестить родных, в общем — не сидеть дома. Но такими действиями вы подвергаете опасности не только себя, но и своих близких.

Как ведет себя молодежь во время коронавируса

Несмотря на то, что медики во всем мире советуют практиковать так называемое социальное дистанцирование, работать дома и не выходить на улицу, не все придерживаются советов.

Так, одним из впечатляющих случаев в США в штате Кентукки стала так называемая коронавирусная вечеринка, которую решила устроить группа молодых людей, чтобы показать, что они не боятся коронавируса.

К чему это привело? По меньшей мере один человек, побывавший на вечеринке, заболел Covid-19, а потенциально больными могут быть все, кто на ней был.

Кроме того, во время весенних каникул американские студенты продолжают собираться большими группами, ходить на пляжи, где есть реальная опасность распространения коронавируса.

В Университете Флориды уже сообщили как минимум о пяти больных студентах, которые подхватили инфекцию во время весенних каникул.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что более 53% случаев заболевания в штате обнаружили у людей в возрасте от 19 до 53 лет. И далеко не все из них протекают в легкой форме.

Так, 44-летний Дэвид попал в больницу с диагнозом Covid-19, но уже через неделю его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

И не только в США наблюдаются подобные проблемы с молодым поколением. В мире начался сезон цветения сакуры, который ежегодно привлекает внимание сотен тысяч людей, особенно в Японии.

Из-за этого люди пренебрегают правилами безопасности и выходят на улицу, чтобы полюбоваться прекрасными деревьями.

Психологи рассказывают о разных причинах, по которым люди начинают нарушать карантин. Некоторые считают, что это «их не коснется», некоторым кажется, что они не могут заразиться вирусом, а кто-то просто устал от информации о коронавирусе и не уделяет ей должного внимания.

Поэтому в ближайшее время власти придется приспособиться к работе с такими людьми и подавать информацию в таком виде, чтобы даже вышеуказанные группы начали реагировать.

Владислав Бомбела