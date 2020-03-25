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Факты / Lifestyle / Здоровье

Как жить с больным коронавирусом — 8 правил

Если член вашей семьи заболел и имеет похожие на коронавирус симптомы, самое главное — предотвратить распространение микробов, отмечают в Национальной службе здоровья Украины.

НСЗУ также дала несколько полезных рекомендаций на такой случай:

  1. Желательно изолировать человека в отдельной комнате, подальше от тех, кто в группе риска.
  2. Больной должен носить маску, когда находится в комнате с другими. Если же он не может этого делать — маски должны носить другие члены семьи.
  3. Избегайте обмена личными предметами — посудой, полотенцами и постельным бельем.
  4. Надо часто мыть руки с мылом не менее 20 секунд, особенно после взаимодействия с больным. Альтернатива — дезинфицирующие средства для рук, которые содержат не менее 60% спирта, но не водка.
  5. Не прикасайтесь к глазам, носу и рту.
  6. Не пользуйтесь с больным одними гаджетами, их нужно тщательно дезинфицировать.
  7. Также ежедневно протирайте поверхности, которых касаются чаще всего — стулья, столы, дверные ручки, выключатели, пульты и краны.
  8. Надевайте защитные перчатки во время протирания поверхностей.

Читайте: Туалетная бумага вместо маски. Как украинцы в соцсетях шутят с Covid-19

По состоянию на 7.00 утра 25 марта коронавирус подтвержден у 113 украинцев в 13 областях страны и городе Киеве.

Среди этих случаев четыре летальных, а один пациент из Черновицкой области выздоровел.

Одной из обязательных мер для предотвращения заболевания коронавирусом является регулярная обработка рук антисептиком. Ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал, как сделать антисептик для рук в домашних условиях.

Источник: НСЗУ

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