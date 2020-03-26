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Можно ли лечить коронавирус мефенаминовой кислотой – ответ Комаровского

Для лечения Covid-19 имею право рекомендовать только парацетамол и ибупрофен, рассказал известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопрос, можно ли применять мефенаминовую кислоту вместо парацетамола, которого уже нет в аптеках.

– Юридически я имею право рекомендовать два препарата – парацетамол и ибупрофен. Все остальное – нет.

Если вы раньше при вирусных инфекциях никогда не применяли мефенаминовую кислоту, вы не имеете прав именно сейчас проводить первый эксперимент.

Но если вы уже принимали – помогало и ничего с вами не было – скорее всего, можно, но только после консультации со своим семейным врачом, – добавил он.

Мефенаминовая кислота – это противовоспалительный препарат, обладающий обезболивающим и жаропонижающим действием. Применяется при ОРВИ и гриппе.

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В то же время ранее ВОЗ рекомендовала не использовать ибупрофен, а также лекарства, содержащие его, для самолечения от коронавируса. Его предлагают заменить парацетамолом.

В Минздраве советуют украинцам не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу.

 

Фото: Dreamstime

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