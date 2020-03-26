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Факты / Lifestyle / Здоровье

Влияет ли коронaвируc на мужскую потенцию и половые органы

Нет научных доказательств негативного влияния коронaвируca на мужскую потенцию и половые органы.

Об этом заявил педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, СМИ безответственно распространили информацию одной из газет в Китае об исследовании состояния половых органов у мужчин, переболевших Covid-19.

— Никаких изменений не было обнаружено, но теоретически они возможны, поэтому авторы публикации советуют на всякий случай пройти обследование, — пояснил смысл статьи Комаровский.

Читайте: Комаровский сказал, когда закончится эпидемия коронавируса

Врач также призвал «не лазить по интернету в поисках информации по коронавирусу».

К слову, ранее Комаровский обьяснил, как коронавирус может передаться во время секса.

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