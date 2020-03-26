Нет научных доказательств негативного влияния коронaвируca на мужскую потенцию и половые органы.
Об этом заявил педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
По его словам, СМИ безответственно распространили информацию одной из газет в Китае об исследовании состояния половых органов у мужчин, переболевших Covid-19.
— Никаких изменений не было обнаружено, но теоретически они возможны, поэтому авторы публикации советуют на всякий случай пройти обследование, — пояснил смысл статьи Комаровский.
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Врач также призвал «не лазить по интернету в поисках информации по коронавирусу».
К слову, ранее Комаровский обьяснил, как коронавирус может передаться во время секса.
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