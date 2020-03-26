Врач из Канады придумал, как к одному аппарату ИВЛ подключать 9 больных

Анестезиолог Алан Готье из провинции Онтарио (Канада), получивший докторскую степень в области респираторных заболеваний, считает, что к одному аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) можно подключать сразу девять больных.

По его мнению, это решит проблему нехватки ИВЛ в условиях пандемии коронавируса.

На эту идею его натолкнули эксперименты коллег из Детройта, которые они проводили еще в 2006 году.

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Она заключается в том, что для подключения к аппарату девятерых больных нужно подобрать пациентов с примерно одинаковым размером легких.

А для подключения используются несколько шлангов.

Напомним, по состоянию на 10 утра 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавируса, из которых пять летальных. Один пациент полностью выздоровел.

В целом коронавирус обнаружили в 15 областях и в городе Киев.