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Факты / Lifestyle / Здоровье

Симптомы коронавируса: как понять, что понизился уровень кислорода в крови

Среди основных симптомов коронавируса, кроме повышенной температуры тела и кашля, Всемирная организация здравоохранения называет одышку и нарушение дыхания.

Ускоренное дыхание может наблюдаться при низком уровне кислорода в крови или при высоком содержании углекислого газа.

Признаками низкого уровня кислорода в крови являются ощущение нехватки воздуха, затрудненное учащенное дыхание, бледность кожи и синюшность конечностей и губ, рассказал педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

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— Это ощущение нехватки воздуха, когда реально не хватает кислорода, вы дышите часто, стараетесь делать более глубокий вдох, не можете глубоко вдохнуть. Вы видите, как у человека посинели кончики пальцев, посинели губы, побледнел носогубный треугольник, — сказал он.

Напомним, Комаровский рассказал, влияет ли коронaвируc на мужскую потенцию и половые органы.

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