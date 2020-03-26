Как правильно дезинфицировать авто от коронавируса

Автомобиль, которым пользуются несколько человек, теоретически может быть носителем опасного коронавируса Covid-19.
Бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун утверждает, что систематическая дезинфекция автомобиля уменьшает шансы заразиться и требует не так много времени, как кажется.
Без уборки в салоне вирусы могут существовать до 2-3 дней.
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Как дезинфицировать автомобиль от коронавируса?
Разбрызгиваем антисептик или аэрозоль по салону
Спрей должен попасть на все поверхности, к которым можно прикоснуться рукой. Обработать надо сиденья, руль, панель передач, подлокотники и бардачок.
Ждем 5-7 минут
Нужно выйти из машины и дождаться, пока жидкость попадет на поверхности и высохнет. После этого проветриваем автомобиль, иначе останется стойкий запах аэрозоля.
Протираем салон спиртом
Тряпку или плотную салфетку смачиваем спиртом и хорошо протираем все те поверхности, куда попадал аэрозоль. Запах спирта не менее устойчивый — проветрить автомобильный салон придется еще раз.
Также Ульяна Супрун советует всегда возить с собой антисептик или спиртосодержащей аэрозоль. Он всегда пригодится для дезинфекции мест, которых касались руками другие люди.
Недавно Факты ICTV рассказывали, как можно защититься от Covid-19 на улице. Понадобится могут не только медицинские маски, но и очки и перчатки.