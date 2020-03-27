10 советов жителям многоквартирных домов на время карантина

Карантин в Украине предусматривает много ограничений и защитных мер против коронавируса.
В Министерстве развития общин и территорий подметили, что жители многоквартирных домов окружены носителями Covid-19, наиболее опасными среди которых являются лифты, поверхности в подъезде и детские площадки.
— Ограничьте общение с людьми, которые не проживают вместе с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн, — предложили в Минрегионе.
Также в министерстве призвали киевлян не впускать в подъезд незнакомых людей, потому что участились случаи квартирного мошенничества под видом дезинфекции.
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Факты ICTV публикуют рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина.
- Выходите на улицу только при крайней необходимости;
- За пределами своего дома используйте защитные средства: маски, перчатки, очки и т.д.;
- Постарайтесь не касаться лица руками;
- Пользуйтесь услугами доставки продуктов и лекарств. На время карантина многие сервисы перешли на бесконтактную доставку;
- Ни в коем случае не посещайте места большого скопления людей;
- Соблюдайте дистанцию между людьми не менее 1,5 метра;
- Старайтесь не пользоваться лифтом, чаще ходите по лестнице;
- Не трогайте руками кнопки лифтов и дверные ручки без перчаток;
- Не отпускайте детей играть на детских площадках;
- Стирайте и дезинфицируйте личные вещи.
Недавно Факты ICTV рассказывали, какими средствами для дезинфекции можно убирать квартиру во время карантина.
Источник: Минрегион