10 советов жителям многоквартирных домов на время карантина

Карантин в Украине предусматривает много ограничений и защитных мер против коронавируса.

В Министерстве развития общин и территорий подметили, что жители многоквартирных домов окружены носителями Covid-19, наиболее опасными среди которых являются лифты, поверхности в подъезде и детские площадки.

— Ограничьте общение с людьми, которые не проживают вместе с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн, — предложили в Минрегионе.

Также в министерстве призвали киевлян не впускать в подъезд незнакомых людей, потому что участились случаи квартирного мошенничества под видом дезинфекции.

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Факты ICTV публикуют рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина.

Выходите на улицу только при крайней необходимости;

За пределами своего дома используйте защитные средства: маски, перчатки, очки и т.д.;

Постарайтесь не касаться лица руками;

Пользуйтесь услугами доставки продуктов и лекарств. На время карантина многие сервисы перешли на бесконтактную доставку;

Ни в коем случае не посещайте места большого скопления людей;

Соблюдайте дистанцию ​​между людьми не менее 1,5 метра;

Старайтесь не пользоваться лифтом, чаще ходите по лестнице;

Не трогайте руками кнопки лифтов и дверные ручки без перчаток;

Не отпускайте детей играть на детских площадках;

Стирайте и дезинфицируйте личные вещи.

Недавно Факты ICTV рассказывали, какими средствами для дезинфекции можно убирать квартиру во время карантина.

Источник: Минрегион