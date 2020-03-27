Известный врач Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы коронавируса появляются у детей.

— Дети болеют легко. Для них характерны легкие и не типичные симптомы, — отметил он.

Так, у детей довольно часто возникает диарея и рвота.

Также врач добавил, что детей необходимо обследовать при любых условиях.

— Детей нужно обследовать при любых непонятных симптомах, например, непонятном изменении ритма дыхания.

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Комаровский обратил внимание на том, что почти все летальные случаи от коронавируса среди детей — это дети с тяжелой фоновой патологией.

Находясь в самоизоляции, не забывайте регулярно проветривать помещение и поддерживать оптимальную температуру воздуха.

Ранее Факты ICTV писали, какие симптомы имеет коронавирус и как его обнаружить.