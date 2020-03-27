Как вести себя в отношениях во время карантина

Из-за пандемии коронавируса в мире украинские города закрылись на карантин, в результате чего большая часть работников из разных сфер вынуждены находится дома или работать в удаленном формате.

Во время домашнего карантина количество разводов в Китае выросло.

— Молодые люди проводят много времени дома. Они чаще ругаются из-за всяких мелочей, часто серьезно, из-за чего и подают на развод, — отмечает менеджер по регистрации браков в Дачжоу, провинции Сычуань Лу Шицзюнь.

Количество разводов выросло и в городе Сиань, провинция Шэньси. В одном из ЗАГСов число заявок достигло 14 в день — больше учреждение не в праве обрабатывать.

В городе Фучжоу установили лимит в 10 заявлений в день из-за огромного количества желающих развестись.

Чтобы подобная история не повторилась в Украине, Факты ICTV собрали целый ряд важных рекомендаций, как не только паре пережить карантин, но и укрепить свои отношения.

Как стресс влияет на отношения

— По нашей практике, то чаще всего расхождения происходят, когда кто-то впадает в панику, а кто-то уходит в отрицание. Например, мужчина говорит, что это все пустяки, а женщина паникует. Кроме того, люди переживают о финансовом кризисе, который грядет после карантина, — рассказывает психолог Роман Мельниченко.

По его словам, кроме разводов, может увеличиться количество бытового насилия. Это касается как родителей и детей, так и супругов.

— Если стрессом не руководить, то человек начинает делать что-то плохое бесконтрольно. Стресс — это напряжение. Он может быть позитивным, а может быть негативным, — отмечает психолог.

Каждый человек обладает определенным запасом терпения относительно страха, негативных новостей, а когда эти ресурсы заканчиваются, то он начинает придерживаться определенной модели поведения: бей или беги; впадает в ступор.

Однако, если во время длительного стресса правильно собой управлять, то у человека начинает проявляться другая модель поведения: поддержать и защитить.

— И семьи должны стремиться попасть в эту форму стресса, когда близкие люди объединяются, помогают друг другу и поддерживают, — отмечает Роман Мельниченко.

Позитивным длительным стрессом можно назвать – тренировки, когда человек постепенно увеличивает нагрузки.

Как снять стресс во время карантина

Устранение стресса из вашей жизни – это рутинная работа. Сделать одно упражнение и все снова хорошо? Нет, так не бывает. Этим предстоит заняться вплотную, если хотите сохранить свои нервы и благополучие семьи.

— Есть разные техники, из самого простого — это медитация. Также есть такое понятие, как доведение до абсурда. О боже, мы все заболеем и все заболели. Ну и что? Можно доводить эту ситуацию до абсурда. Например, марсиане прилетели и это они нас заразили. И когда мы будем это так прокручивать, то будет становиться где-то смешно, где-то глупо, но не так страшно, — рассказывает психолог и сексолог Оксана Ефремова.

Также лучше отказаться от тотального просмотра новостей, особенно о коронавирусе. Чтобы быть в курсе ситуации достаточно читать пару проверенных источников, например Факты ICTV.

Как выстроить отношения в паре во время карантина

— Важно понимать, что мы годами находимся в отношениях с человеком, которого не знаем. И вот карантин – это экстремальный повод познакомиться с его привычками, манерами и изъянами. Однако учитывайте, что мы все при этом находимся в стрессовой ситуации, в которой каждый из нас ощущает себя в тревоге, — рассказывает психолог и сексолог Оксана Ефремова.

Уважаем планы и границы партнера

Большинство пар не привыкло настолько долго проводить времени вместе. Ранее совместные вечера проходили по сценарию: успеть насладиться друг другом по полной, ведь завтра на работу. А теперь завтра уже никуда не нужно. Люди забывают менять эту модель отношений, хотя сейчас они пребывают в другом положении.

Необходимо сначала задаться вопросом с утра: Что я хочу сегодня делать? А затем с таким же вопросом обратитесь к партнеру. Что он хочет и какие у него планы.

— Как это обычно бывает. Мы редко видимся, а когда уже вместе, то мы должны все делать вместе. И очень часто это несет некое превращение в жертву, — отмечает сексолог.

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Я бы конечно с удовольствием поработал, но раз уж мы с тобой вместе, то надо чай пить.

Я бы с удовольствием почитала бы книжку, а так как мы вместе, то нужно приготовить романтический ужин, хотя и не хочется.

— И вот отсюда, из этих микроуступок, когда тебя вроде бы не сильно то и просили, начинается раздражение, которое вскоре накапливаться, — рассказывает Оксана Ефремова.

Также она отмечает, что время, проведенное вместе, обязательно должно быть качественным.

— У нас как часто бывает: ну мы вместе сидим, уже хорошо. Но вы же не сокамерники, чтобы хорошо сидеть вместе. Нужно вместе заниматься полезными делами. Необходимо согласовывать все планы на день между собой. Потому что, несмотря на то, что мы сидим дома, планов много, так как многие все-таки работают, — рассказывает специалист.

Границы все равно нужно сохранят. Важно иметь личное пространство.

Стресс боится любви

— Важно смотреть на своего партнера любящими глазами, нужно напоминать себе, за что вы его полюбили. Ведь в такой ситуации сразу становятся видны негативные аспекты, а нужно замечать, что хорошего в вашем любимом человеке, — отмечает Ефремова.

По словам психолога Романа Мельниченко, пара должна создать такую атмосферу, чтобы поменьше выделялся кортизол, а побольше — окситоцина.

Кортизол или гормон стресса нам необходим, чтобы стимулировать нашу симпатическую нервную систему и запустить наше тело для любой активности. Самый высокий его уровень утром, а к вечеру он снижается, однако этого не происходит, когда человек находится в стрессе. Он мешает обучению и памяти, снижает иммунные функции и плотность костей, повышает вес, кровяное давление, холестерин и ведет к болезням сердца.

Окситоцин или молекула любви вырабатывается, когда вы кого-нибудь обнимаете, а также при половом акте и кормлении грудью. Он усиливает эмпатию и интуицию. При высоком уровне окситоцина человек больше доверяет и помогает людям, которые ему небезразличны.

Снимайте стресс сексом

— Раздражительность негативно влияет на интимную жизнь пары. Интересно, что краткосрочный стресс, который вы вместе прожили, типа прыжка с парашюта – одна из техник повышения влечения в паре. Короткий адреналин — это хорошо. То есть если вы вместе хорошо преодолеваете этот карантин, соблюдая ряд простых правил и оставляя панику за бортом, то это будет укрепляющим стрессом для ваших отношений, — отмечает Оксана Ефремова.

По ее словам, страх может усиливать сексуальное влечение. Тут разговор скорее не про сам секс, а о способе снять тревогу. После пандемии можем увидеть, как бум разводов, так и бум рождаемости. Сексолог отмечает, что одно другому не мешает.

— О контрацепции нужно позаботиться серьезно. На календарь точно полагаться нельзя, потому что из-за стресса просто не понятно, где какая овуляция, — подчеркиваем Ефремова.

Поэтому, если собрались уже в аптеку, то мастхев 2020 – маски, антисептик и контрацептивы.

Однако если мы говорим о затяжном стрессе, то это тревожное состояние, которое негативно влияет и на отношения, и на секс, — рассказывает сексолог.

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Однако, кто сказал, что даже в квартире нет раздолья для экспериментов? Тем более онлайн-сексшопы с доставкой на дом работают.

— В парки нам пока ходить можно, тем более тогда, когда там нет людей. Поэтому в принципе пока безлюдный парк остается вариантом. Я уверенна, что у многих людей в квартире еще не опробованы ванна, кухня, балкон, — отмечает сексолог.

Тем более, сервис PornHub на период карантина открыл премиум доступ для всех желающих. Не медлите, устройте себе ночь взрослого кино.

Поэтому карантин не повод впадать в панику и тревогу. Есть проблема – решите ее. Это касается и финансов, и отношений в семье и интимной жизни, главное — только ваше желание и некоторые усилия.

Ранее Факты ICTV писали, что передача нового коронавируса половым путем не доказана, но передать вирус легко во время секса и через поцелуи.