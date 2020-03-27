Медики из больницы Университета Джорджа Вашингтона выпустили 3D-видео, в котором показали легкие пациентов, больных коронавирусом Covid-19.

Руководитель отделения грудной хирургии Кот Мортман рассказал, что всего за несколько дней вирус оказывает значительное влияние на органы здорового человека.

Так, на кадрах показано значительное повреждение легких у 59-летнего пациента с высоким кровяным давлением. Участки, обозначенные желтым цветом — это инфицированные и воспаленные части легких. Когда они сталкиваются с вирусной инфекцией, то орган начинает изолировать вирус.

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По словам Кита Мортмана, примерно у 2-4% пациентов с Covid-19 повреждение необратимо. Коронавирус проникает в слизистые оболочки, а затем попадает в легкие, после чего возникает воспаление.

Оно, в свою очередь, препятствует тому, чтобы легкие были способны оксигенировать кровь и удалять углекислый газ.

Это может привести к тому, что пациент задохнется или вдохнет слишком много воздуха, чтобы сбалансировать уровень кислорода и углекислого газа.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что коронавирус делает с организмом человека.