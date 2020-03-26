Как бриться, чтобы не заразиться коронавирусом – ответ Комаровского

Несмотря на страх заразиться коронавирусом, бриться мужчинам можно. Об этом рассказал врач Евгений Комаровский.

По его словам, сейчас продолжается дискуссия на эту тему. Мол, есть предположение, что мужчины чаще болеют коронавирусом, потому что у них микропорезы и, касаясь лица, они могут занести вирус непосредственно в кровь.

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— Есть даже стандартная рекомендация, бриться перед сном, чтобы за ночь эти порезы затянулись. То есть бриться можно и нужно, только аккуратно и качественными бритвами, — отметил Комаровский.

Ранее Комаровский рассказал, что власти смогут прекратить противоэпидемиологические мероприятия из-за коронавируса, когда на территории страны в течение 28 дней не будет новых случаев инфицирования.