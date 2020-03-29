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Факты / Lifestyle

Новый алгоритм оказания помощи больным Covid-19: кто будет лечиться дома

В Украине обновили алгоритмы оказания помощи больным Covid-19 в домашних условиях.

Пациентов с легкой формой заболевания, не имеющих риска осложнений, а также пациентов, которые выздоравливают и уже не нуждаются круглосуточном наблюдении врачей, рекомендуется лечить в домашних условиях.

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Врачи должны обеспечить постоянный контроль текущего состояния пациента и его контактных лиц по телефону, а также могут осуществлять выездные консультации с соблюдением правил инфекционного контроля.

Напомним, по состоянию на 29 марта 2020 года в Украине зафиксировано 418 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

Всего зафиксировано девять летальных случаев, пять человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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