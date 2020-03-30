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Антисептик для рук в домашних условиях: топ-3 рецепта

Из-за распространения коронавируса в мире в украинских магазинах все сложнее купить медицинский антисептик для рук. Но не надо паниковать.

Антисептик для рук можно приготовить дома за несколько минут, а основные ингредиенты можно приобрести в каждой аптеке по доступной цене.

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Как сделать антисептик для рук?

РЕЦЕПТ 1: антисептик для рук с эфирным маслом

Ингредиенты:

50 мл медицинского спирта 90%
30 мл глицерина
5 капель любого эфирного масла (апельсиновое, грейпфрутовое, ванильное, мятное)

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать и поместить в бутылку. Спирт продезинфицирует руки, глицерин защитит от сухости, а эфирное масло перебьет запах спирта, поэтому выбирайте его по своему вкусу.

РЕЦЕПТ 2: антисептик для рук с водой и эфирным маслом

Ингредиенты:

50 мл воды
50 мл спиртовой настойки (ромашки, календулы)
30 мл глицерина
5 капель эфирного масла лимона

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать и поместить в бутылку. Спиртовая настойка уничтожит микробы, глицерин смягчит руки, а эфирное масло подарит хороший запах.

РЕЦЕПТ 3: антисептик для рук с алоэ вера

Ингредиенты:

7 капель эфирного масла чайного дерева
50 мл спиртовой настойки (ромашки, календулы)
1 ст. л. геля алоэ вера

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать и поместить в бутылку. Спирт и масло чайного дерева продезинфицируют руки, а алоэ вера защитит от сухости.

Такие антисептики для рук будут эффективными и помогут уберечься от инфекции, отметила врач-инфекционист медицинского центра Adonis Елена Соколова.

Все спиртовые растворы будут эффективны против коронавируса, потому что он очень неустойчив во внешней среде. Все, что на спирту, можно использовать. Можно даже спирт с водой развести, — говорит Елена Соколова.

Даже если не успели купить или приготовить антибактериальный гель или спрей для рук, можно просто помыть руки, добавляет специалист.

Защитит даже мытье рук простой водой с мылом, — дополняет врач-инфекционист.

Будьте здоровы!

Как сделать антисептик для рук - рецепт ВОЗ

Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, и последние новости — читайте в нашем материале.

Фото: Pixabay

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