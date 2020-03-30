Интервальное голодание – один из самых обсуждаемых способов похудеть. О нем ежедневно вспоминают известные блогеры и рекомендуют знаменитости.

Доктор-диетолог и терапевт Юлия Поворознюк рассказала Фактам ICTV об особенностях интервального голодания, а также о всех плюсах и минусах этой диеты.

— Интервальное голодание — научно доказанный хороший способ улучшить метаболическую гибкость, оздоровить организм и похудеть. Это схема питания, во время которой человек ест лишь в определенное время, — говорит диетолог.

Диета 16/8

Употреблять пищу следует исключительно в течение 8 часов. При этом для приема пищи можно выбрать любые временные рамки – как с 9.00 до 18.00, так и с 12.00 до 20.00.

Диета 20/4

Обычно пищевое окно припадает на время с 14.00 до 18.00, после этого снова голодание.

В остальное время о еде нужно забыть и ограничиться питьем – разрешена вода, травяные чаи, без сахара и меда.

— Существуют разные схемы интервального голодания, однако суть одна – увеличить процесс голода, — добавляет Поворознюк.

Плюсы интервального голодания:

Включаются процессы аутофагии (самоочищение в клеточках от клеточного мусора). Это хороший природный детокс и омоложение.

Человек старается не кусочничать и соблюдает пищевую паузу между едой. Благодаря этому нет скачков иснулина. В результате улучшается чувствительность клеток к инсулину и человек худеет.

Однако есть и минусы интервального голодания.

При длительных перерывах между едой может быть застой желчи. Чтобы этого избежать, необходимо пить теплую воду, теплый чай с лимоном, воду с магнием.

— Для уменьшения побочных эффектов, чувства голода надо начинать интервальное голодание постепенно – сперва ежедневно соблюдать перерыв между ужином и завтраком 12 часов. Так, если ужин в 19.00 — завтрак не раньше 7.00. А далее постепенно увеличивать интервалы, ужин в 18.00, а завтрак в 8.00-9.00. Раз в неделю приучить себя делать паузу в 16 часов: ужин в 17.00, а завтрак в 10.00, — говорит диетолог.

К однодневному голоданию, 24 часов, необходимо готовиться, кроме того, подходит оно далеко не всем.

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Юлия Поворознюк отмечает, что ежедневный голод от 12 до 24 часов – лучший детокс для клеток.

— Необходимо сбалансированное питание два-три раза в день. Оно содержит полезные белки, жиры и углеводы. Сладости, сладкие газированные напитки, продукты, содержащие рафинированный сахар и белую муку, жареное, трансжиры желательно не употреблять, — резюмирует Поворознюк.

Интервальное голодание включает все принципы здорового питания. Особенность в том, что пищевая пауза держится от 12 до 16 часов.

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