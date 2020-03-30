Во время карантина украинцы должны соблюдать правила здорового питания и планировать свой рацион по принципу полезности и разнообразия продуктов питания.

В то же время следует сделать акцент на овощах и фруктах — они обогатят организм витаминами и позволят оставаться сытыми.

— Все продукты надо разбить на три группы: белковые, углеводные и жировые. Отдельными пунктами надо выделить овощи и фрукты. Продукты из этих четырех групп должны быть в повседневном рационе. Кроме того, не стоит делать акцент на определенном виде продуктов. Я не сторонник монодиет, потому что таким образом мы получаем всего один набор нутриентов, а организму надо разные, — говорит кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог Клиники диетологии Самойленко Ольга Безуглая.

Какие продукты должны быть в холодильнике?

Белки: яйца на каждый день и мороженая рыба впрок

Главной ошибкой в ​​формировании рациона является преобладание углеводной пищи в рационе, она не дает сытости, а лишь способствует перееданию и набору веса. Поэтому, в первую очередь, стоит наполнить свой холодильник и морозильную камеру источниками здоровых белков, а именно:

яйцами;

мясом птицы и красным;

рыбой — свежей и консервированной (например, тунец в собственном соку);

кисломолочными продуктами — сырами, йогуртом, молоком;

бобовыми — фасолью, горохом, нутом, хумусом.

— Эти продукты должны быть в ежедневном рационе каждого человека. Яйца, мясо, рыбу и бобовые надо принимать ежедневно. Кроме того, часть из них можно хранить долго: яйца в холодильнике — до месяца, а мясо и рыбу можно заморозить, что позволит сделать запас и реже выходить в магазин, — объясняет Ольга Безуглая.

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Углеводы — не гречкой единой

В рационе следует оставить полезные углеводы — каши, овощи и фрукты. А вот от быстрых углеводов — сладостей, выпечки и фаст-фуда — стоит отказаться. Они только усиливают чувство голода, а в условиях малоподвижного образа жизни, который присущ самоизоляции, поспособствуют набору лишнего веса.

В шкафчике и холодильнике должны быть:

каши — гречневая, рисовая, пшенная;

овощи — картофель, морковь, свекла, квашеная капуста, сельдерей, редька;

фрукты — яблоки, цитрусовые, киви, бананы.

— В рационе должны быть разнообразные каши: сегодня гречка, завтра рис, послезавтра пшено. Обязательно надо есть овощи, это клетчатка. Она питает микробиом, это бактерии, которые живут в кишечнике и влияют на иммунитет. О пользе фруктов все знают с детства, — добавляет диетолог.

Жиры — для профилактики заболеваний

Стоит есть во время карантина и полезные жиры. В ежедневном рационе должны быть:

масла — оливковое, льняное, кунжутное;

семена — льна, кунжута, тыквы;

сало — в небольших количествах.

— Полезные жиры дадут сытость и обеспечат профилактику заболеваний, — продолжает Ольга Безуглая.

Сладости — только полезные

Если человеку трудно обойтись без сладостей, то следует употреблять только те, которые приносят организму пользу, а именно:

черный шоколад;

сухофрукты.

А вот от конфет, тортов стоит отказаться. Увлечение ими только приведет к повышению уровня сахара в крови и набору лишнего веса.

Есть ли место для алкоголя?

Советы по употреблению алкоголя — индивидуальные, говорит диетолог. У каждого организма свои возможности. Известно, что большое количество алкоголя вредно для человека, он подавляет иммунную систему.

— Если речь идет об одном бокале вина раз или два раза в неделю для снятия стресса, то можно. Но в целом я бы не советовала, — подводит итог Ольга Безуглая.

Напомним, ранее мы писали о подорожании хлеба и гречки в Украине.