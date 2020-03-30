Во время карантина украинцам не стоит выходить лишний раз на улицу. Это касается и похода в аптеку, где вероятность встретить человека с ОРВИ или гриппом в разы выше.
Необходимые лекарства лучше заказать онлайн. Вместе с частнопрактикующим врачом, педиатром и медицинским блогером Денисом Арманом сайт Факты ICTV составил список базовых препаратов, которые должны быть под рукой у каждого украинца.
Что должно быть в аптечке?
Жаропонижающие и обезболивающие средства
Они помогут снизить или устранить высокую температуру, устранить зубную, головную, менструальную боль, проблемы с горлом и ушами.
Для взрослых:
- Анальгин таблетки 500 мг — 1 блистер;
- Парацетамол (Панадол) таблетки 500 мг — 1 блистер.
Для детей:
- суспензия Нурофен-форте;
- суспензия Эффералган;
- жаропонижающие препараты в сиропе: один на основе парацетамола — Панадол, Эффералган или Пиарон, второй на базе ибупрофена — Нурофен, Нурофен-форте, Бофен или Ибуфен).
Сосудосуживающие средства для носа
Торговых названий сосудосуживающих капель и спреев в нос бесчисленное множество, однако все они сводятся к нескольким основным действующим веществам.
Для взрослых:
- спрей с ксилометазолином (например Галазолин или более недорогой Фармазолин).
Для детей:
- для детей до года — препараты оксиметазолина (Називин для грудных детей или детский препарат фенилэфрина – Назол-бэби);
- с 2-х лет — спрей с фенилэфрином (Назол-кидс).
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Антигистаминные средства
Они помогут справиться с аллергией, снять отечность слизистых верхних дыхательных путей при ОРВИ.
Для взрослых:
- таблетки Супрастин 1 блистер.
Для детей:
- для детей от 6 месяцев — сироп Эриус, Эдем или Алердез;
- для детей от 3 лет — таблетки Супрастин 1 блистер.
Сорбенты
Для взрослых и детей:
- активированный уголь или пакетики сорбента Смекта.
Помните, что активированный уголь принимают из расчета 1 таблетка на 10 кг веса человека.
Спазмолитики
Помогут справиться со спазмами.
Для взрослых:
- Но-шпа (Дротаверин);
Для детей:
- Сироп Риабал.
Перевязочные средства
- широкий бинт (можно нестерильный) — 3 шт.;
- лейкопластырь средний — 1 катушка;
- лейкопластырь бактерицидный — 5-10 шт.
Антисептики
- Перекись водорода;
- Хлоргексидин;
- Спирт медицинский.
Внимание! Этот список — ориентировочный. Не нужно заниматься самолечением и при возможности утвердить его с врачом, которому вы доверяете.
Напомним, ранее мы написали, как правильно лечить ОРВИ.