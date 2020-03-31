Экспресс-тест для украинской медицины: выдержит ли она Covid-19

Чтобы остановить Covid-19 на тесты выявления этой болезни делают ставку большинство стран. Южная Корея и Сингапур ввели тотальное тестирование, и там больных в разы меньше чем в Европе. Чем раньше обнаружили вирус — тем меньше заразили других.

В Швейцарии и Германии тесты уже заказывают вместо гамбургера. Как в МакДрайве. Это позволяет снизить смертность от болезни.

Существуют два вида тестов. Экспресс, которые сразу выдают результат. И системы полимеразной цепной реакции. В чем же разница?

Для экспресс-теста берут кровь или из пальца, или из вены. На все про все понадобится 10 минут. Для точности результата медики выделяют из крови сыворотку. Сам тест очень похож на тот, что определяет беременность. Его можно делать где угодно: в аэропорту, на заводе или под открытым небом. Если тест покажет одну полоску — вы здоровы. Если две — у вас острая форма заболевания. Но есть одно но. В начале инкубационного периода вирус тест не покажет.

Другое дело — тест полимеразной цепной реакции. Сокращенно называют ПЦР. Правда, результата надо ждать несколько дней. На такие исследования отправляют смывы из носоглотки.

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Украинские ученые за короткое время разработали свои ПЦР-тесты. 600 первых образцов уже в Киеве и Житомире. Но после первой партии работа остановилась — за неимением средств ученых отправили в отпуск за свой счет. Быстрые тесты для украинских производителей тоже не сверхзадача. Есть несколько предприятий, которые их уже могут изготавливать. Но со стороны государства заинтересованности пока нет.

Как же спасают инфицированных? Оказывается, лечат не саму болезнь, а ее симптомы. Парацетамол, ибупрофен или ударная доза витаминов? В мире идет пока дискуссия: что же эффективнее? Ведь вирус — новый, и однозначного ответа не существует. Украинские медики пока спасают пациентов методом тыка. Врачи бьют тревогу — протоколов лечения нет.

Современная тенденция — медики по всему миру буквально подбирают лечение. Например, Китай и Таиланд в борьбе с коронавирусом применяют лекарства от СПИДа. Норвегия — препараты от эболы. А вот Америка ставку делает на противомалярийный препарат хлорохин. Ученые испытывают не только методы лечения, но уже и вакцины. Над этим работают более полусотни фармацевтических компаний мира, но конечного результата еще стоит подождать.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на время карантина Uber запустил бесплатный шаттл для медиков Киева.