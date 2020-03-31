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Факты / Lifestyle / Здоровье

Комаровский объяснил, почему в Украине не такая катастрофическая ситуация из коронавирусом

Доктор Евгений Комаровский рассказал, почему в Украине нет тотальной смертности от коронавируса Covid-19.

— Все пытаются найти ответ на вопрос: почему у нас так хорошо? Ну реально, если мы сравним с Италией или Испанией — у нас повального мора нет. Хотя куча народа приезжает из Италии, — говорит Комаровский.

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Врач отметил, что вакцинация БЦЖ определенным образом стимулирует защиту легких.

— Есть такая версия, что вакцинация БЦЖ определенным образом стимулирует иммунную защиту легких и уменьшает вероятность тяжелых форм коронавирусной инфекции, — подытожил педиатр.


По словам Комаровского, для Украины станет катастрофой, если болезнь будет повторяться.

Как писали Факты ICTV, Евгений Комаровский рассказал, можно ли обеззараживать медицинские маски с помощью утюга или парогенератора.

Источник: Евгений Комаровский

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