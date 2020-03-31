Коронавирус Covid-19 — все, что нужно знать

Вирус в основном передается дыхательными путями и через физический контакт. Капли слюны, выделяемые при кашле зараженного человека, являются типичным примером. Обычно заражение происходит на расстоянии не более одного метра.

Вторичным средством передачи может быть диарея.

Профилактика коронавируса — частое мытье рук (не менее 20 с) или дезинфекция спиртосодержащим антисептиком, избегание контакта с людьми, на счет которых есть подозрение в заражении.

Следует регулярно проводить уборку на рабочем месте: очищать поверхности, столешницы и дверные ручки соответствующими средствами для чистки.

Следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком или органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи.

При планировании командировок следует придерживаться рекомендаций Минздрава.

Следует ли носить маску? Людям без симптомов респираторного заболевания, например, кашля, носить медицинскую маску не нужно. ВОЗ рекомендует носить маску людям, у которых имеются симптомы Covid-2019 или которые ухаживают за людьми с такими симптомами.