Из-за коронавируса украинцам советуют как можно реже покидать свои дома и не выходить лишний раз на улицу даже ради похода в магазин. Но что делать с закупкой продуктов?
Сколько еды нужно среднестатистическому украинцу в неделю, чтобы оставаться здоровым и полным сил, и как вычислить необходимое количество продуктов?
Вместе с диетологами Анной Ковальчук и Александром Стусом сайт Факты ICTV составил список продуктов на неделю для мужчины 85 кг и женщины 60 кг со средним уровнем активности.
Сколько продуктов надо закупить в неделю?
Белковая группа
Яйца
Для мужчины: 15 штук
Для женщины: 10 штук
По словам фитнес-тренера Александра Стуса, мужчинам, которые занимаются спортом, можно увеличивать норму до 20 яиц в неделю.
Мясо птицы (курица, индейка)
Для мужчины: 2,5 кг
Для женщины: 1,5 кг
Красное мясо
Для мужчины: 1,5 кг
Для женщины: 1 кг
Рыба
Для мужчины: 3 кг
Для женщины: 2 кг
— Сюда входит и речная рыба, и красная. Если из этого количества убрать несъедобные части, то останется как раз норма рыбы в неделю для мужчины и женщины, — говорит нутрициолог Анна Ковальчук.
Молочные продукты
Для мужчины: 1,5 кг творога, 2 л кефира или йогурта
Для женщины: 1 кг творога, 1 л кефира или йогурта
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Углеводная группа
Крупы
Для мужчины: 1 кг сухой крупы
Для женщины: 0,5 кг сухой крупы
По словам Анны Ковальчук, в это количество входит гречка, рис, пшено, а также утренняя овсянка (например, по 250 г каждой). Пусть украинцев не пугает такое небольшое количество: после отваривания каши получается в два раза больше.
А вот Александр Стус советовал бы увеличить количество круп до 2 кг мужчинам, которые занимаются спортом и ведут активный образ жизни.
Овощи и зелень
Для мужчин: 5 кг
Для женщин: 2,5 кг
Сюда входит картофель, свекла, морковь, капуста, сельдерей, лук, а также полезная зелень. Диетологи советуют не ограничивать количество овощей во время карантина, а наоборот, увеличить их употребление. Они помогут укрепить иммунитет и не дадут набрать лишний вес.
Фрукты
Для мужчины: 5 кг
Для женщины: 2,5 кг
— В среднем женщина может съесть три фрукта в день по своему выбору, мужчине надо в два раза больше, — говорит Анна Ковальчук.
Жировая группа
Масло (оливковое, кунжутное или льняное)
Для мужчины: 11 ст. л.
Для женщины: 8 ст. л.
Это количество можно использовать как для салатов, так и для приготовления, уточняют диетологи.
Орехи и семена
Для мужчины: 200 г
Для женщины 150 г
— Семена и орехи следует употреблять не более 20-25 г в день из-за того, что они довольно калорийны. Идеально они подойдут для перекуса или к утренней каше, — говорит Александр Стус.
Сладости
Сухофрукты
Для мужчины: 150 г
Для женщины: 100 г
Мед или черный шоколад
Для мужчины: 150 г
Для женщины: 100 г
Напомним, ранее мы рассказали, какие продукты должны быть в холодильнике у каждого украинца во время карантина.