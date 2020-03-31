Из-за коронавируса украинцам советуют как можно реже покидать свои дома и не выходить лишний раз на улицу даже ради похода в магазин. Но что делать с закупкой продуктов?

Сколько еды нужно среднестатистическому украинцу в неделю, чтобы оставаться здоровым и полным сил, и как вычислить необходимое количество продуктов?

Вместе с диетологами Анной Ковальчук и Александром Стусом сайт Факты ICTV составил список продуктов на неделю для мужчины 85 кг и женщины 60 кг со средним уровнем активности.

Сколько продуктов надо закупить в неделю?

Белковая группа

Яйца

Для мужчины: 15 штук

Для женщины: 10 штук

По словам фитнес-тренера Александра Стуса, мужчинам, которые занимаются спортом, можно увеличивать норму до 20 яиц в неделю.

Мясо птицы (курица, индейка)

Для мужчины: 2,5 кг

Для женщины: 1,5 кг

Красное мясо

Для мужчины: 1,5 кг

Для женщины: 1 кг

Рыба

Для мужчины: 3 кг

Для женщины: 2 кг

— Сюда входит и речная рыба, и красная. Если из этого количества убрать несъедобные части, то останется как раз норма рыбы в неделю для мужчины и женщины, — говорит нутрициолог Анна Ковальчук.

Молочные продукты

Для мужчины: 1,5 кг творога, 2 л кефира или йогурта

Для женщины: 1 кг творога, 1 л кефира или йогурта

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Углеводная группа

Крупы

Для мужчины: 1 кг сухой крупы

Для женщины: 0,5 кг сухой крупы

По словам Анны Ковальчук, в это количество входит гречка, рис, пшено, а также утренняя овсянка (например, по 250 г каждой). Пусть украинцев не пугает такое небольшое количество: после отваривания каши получается в два раза больше.

А вот Александр Стус советовал бы увеличить количество круп до 2 кг мужчинам, которые занимаются спортом и ведут активный образ жизни.

Овощи и зелень

Для мужчин: 5 кг

Для женщин: 2,5 кг

Сюда входит картофель, свекла, морковь, капуста, сельдерей, лук, а также полезная зелень. Диетологи советуют не ограничивать количество овощей во время карантина, а наоборот, увеличить их употребление. Они помогут укрепить иммунитет и не дадут набрать лишний вес.

Фрукты

Для мужчины: 5 кг

Для женщины: 2,5 кг

— В среднем женщина может съесть три фрукта в день по своему выбору, мужчине надо в два раза больше, — говорит Анна Ковальчук.

Жировая группа

Масло (оливковое, кунжутное или льняное)

Для мужчины: 11 ст. л.

Для женщины: 8 ст. л.

Это количество можно использовать как для салатов, так и для приготовления, уточняют диетологи.

Орехи и семена

Для мужчины: 200 г

Для женщины 150 г

— Семена и орехи следует употреблять не более 20-25 г в день из-за того, что они довольно калорийны. Идеально они подойдут для перекуса или к утренней каше, — говорит Александр Стус.

Сладости

Сухофрукты

Для мужчины: 150 г

Для женщины: 100 г

Мед или черный шоколад

Для мужчины: 150 г

Для женщины: 100 г

Напомним, ранее мы рассказали, какие продукты должны быть в холодильнике у каждого украинца во время карантина.